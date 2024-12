Brojne ulice bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15 časova, bez vode će biti ulice: Obilićeva (od Majke Jugovića do Topličine), Rodenova, Puškinova, Jovana Dučića, Lomničke Borbe, Dušanova (od Vidovdanske do Hajduk Veljkove) i prateće ulice, Petra Dobrnjca, Alekse Nenadovića i prateće ulice, Cara Lazara (od Alekse Nenadovića do Ravnjačke kapije, leva strana).

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac obaveštava građane da je, kako tokom prethodnih dana vikenda, proizvodnja i distribucija toplotne energije stabilna i da se odvija u skladu sa protokolom.