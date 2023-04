Biti, ili ne biti za fudbalere Trayala

U 29. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije fudbaleri Trayala sutra dočekuju šabačku Mačvu. Utakmica na stadionu Mladost počinje u 18 časova. Tim povodom danas je održana konferencija za novinare…

-Do kraja regularnog dela prvenstva ostala su još dva kola, ali je jasno da u plej – of možemo samo ako upišemo ove pobede i poklope se rivali konkurenata. Za osmo mesto, pored nas, bore se užička Sloboda, Vršac i Radnički sa Novog Beograda. Neće biti lako, posebno što ne krojimo sami sebi sudbinu. Prvi ispit – jako težak. Mačva je udobroj formi, u kratkom roku savladali su vodeće ekipe, IMT i Železničar. U pitanju je ekipa koja hoće da igra i nadmeće se na terenu, da kroz posed što pre dođe do gola rivala – istakao je prvi trener Gumara Milan Nikolić.

Osvrnuo se iskusni defanzivac Radosav Aleksić na dosadašnji deo sezone:

-Propustili smo mnogo prilika da imamo značajno bogatiji bodovni fond. Zbog toga je duel sa Šapčanima utakmica sezone. Nažalost, ne zavisimo samo od sebe, ali je prvi uslov da se nadamo plej – of da pobedimo u preostala dva susreta.