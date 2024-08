Bioskop na otvorenom od večeras na bazenima

Nakon brojnih uspešnih projekcija u Pionirskom parku, bioskop na otvorenom seli se na Otvorene bazene Sportskog centra. Večeras, sa početkom u 21h, na programu je film „Pravednik 2”.

Pravednik 2 (The Equalizer 2) američki je akcioni triler film iz 2018. godine u režiji Antoana Fjukue. Scenario potpisuje Ričard Venk na osnovu istoimene serije autora Majkla Sloana i Ričarda Lindhajma koja se prikazivala od 1985. do 1989. na kanalu CBS.

Nastavak filmskog hita Pravednik iz 2014. godine – film o zaveri i osveti. Nakon prvog Pravednika u kom smo upoznali Roberta „Boba“ MekKola (Denzel Vošington), bivšeg pripadnika specijalnih vojnih jedinica koji je lažirao sopstvenu smrt kako bi ostatak života proveo u miru, a to mu na kraju nije pošlo za rukom.

U nastavku filma Pravednik 2 nastavlja da radi ono što najbolje zna, bori se za pravdu i spašava one kojima je potrebna pomoć. Kada mu bivšu šeficu i jedinu prijateljicu otmu i ubiju u organizovanoj zaveri, on se upušta u osvetu. Tokom svoje osvetničke misije sreće se s najiskusnijim ubicama a možda čak i sebi jednakima. Ali njemu je strah nepoznanica. On rešava probleme koje slabiji ne mogu sami da reše, jer on je — Pravednik.

Bioskop na otvorenom trajaće do 29. avgusta.

