Bez struje deo industrijske zone

Zbog radova na elektromreži, bez struje će biti deo industrijske zone na Jasičkom putu do 14:30 časova, kao i deo sela Grevci do 15 sati.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15:00 bez vode će biti: u Mudrakovcu – ulice Rake Ljutovca, Starca Vujadina, Neznanog junaka (od Tri šešira do Bogomoljišta) i prateće ulice, zatim u Velikim Kupcima – od skretanja za Sebečevac do kraja sela i Štitare, kao i Bivolje – ulice Milana Grola i Bivoljska (od Balkanske do groblja).