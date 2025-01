Besplatni paketići za srpsku Novu godinu

Grad Kruševac poziva roditelje da prijave svoju decu za dodelu besplatnih novogodišnjih paketića.

Prijave su od danas do, kako se kaže u obaveštenju Gradske uprave Kruševac, do ispune kvote, a najkasnije do 12. januara, na Prazničnom trgu od 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 18.00 sati.

Prilikom prijave potrebno je da roditelji popune formular i pruže na uvid ličnu kartu.

Dodela paketića je 13. januara, na Prazničnom trgu u Kruševcu, u 18.00 sati.

Grad Kruševac poziva roditelje da požure sa prijavom jer je broj paketića ograničen na 150.