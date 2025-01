Batut: Žuti alarm u Rasinskom okrugu

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ upozorio je javnost na hladni talas koji je zahvatio Srbiju i traje od ponedeljka (13.01.) sve do 22. januara.

Tokom ovog perioda, minimalne dnevne temperature dostižu opasno niske vrednosti, a posebno nepovoljan vremenski interval najavljen je do 17. januara. Zbog uticaja vremena na zdravlje, u većini delova zemlje proglašen je žuti nivo upozorenja, uključujući Rasinski okrug, gde je na snazi od juče i biće aktivan do daljnjeg

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), temperature širom Srbije kretaće se ispod nule, uz jutarnji mraz od – 8 do – 1 stepen. Danas se očekuje minimalna temperatura do – 6 stepeni, dok će najviše dnevne temperature do kraja sedmice biti između -2 i 2 stepena.

Rizik za zdravlje građana

Institut „Batut“ upozorava da su najavljene temperature posebno opasne za starije osobe, hronične bolesnike, trudnice i malu decu. Žuti alarm označava potencijalno štetne posledice po zdravlje, te se građanima savetuje da se pridržavaju preporučenih mera zaštite.

Preporuke za zaštitu

Da bi smanjili rizike tokom hladnog talasa trebali bi:

• Redovno pratiti vremensku prognozu i prilagoditi aktivnosti

• Obezbediti dovoljne zalihe hrane i lekova kako bi se izbegli izlazci na hladnoću

• Održavati kontakt sa starijim i ugroženim osobama

• Izbegavati duže zadržavanje na otvorenom i održavati odgovarajuću unutrašnju temperaturu

Iako vremenska prognoza postoji, hladan talas uvek dolazi uz mogućnost produženja. Građani su pozvani na odgovorno ponašanje kako bi sačuvali zdravlje i bezbednost.