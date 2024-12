Balšićeva bez vode

Zbog radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15:00, bez vode će biti ulice i naselja u Kruševcu: Balšićeva, Drinska (od Kanićeve do Luja Pastera) i Cara Lazara (od Alekse Nenadovića do Ruskog spomenika – leva strana), u naselju Lazarica, Đušina (Čitluk), Knez Mihajlova (od Mudrakovačke do Užićke) na Bagdali 3, Crnogorska i Kninska.

Kruševačka toplana danas nastavlja sa redovnom proizvodnjom i distribucijom toplotne energije. Prema informacijama iz Gradske toplane, današnji dan nema planiranih intervencija koje bi dovele do isključenja grejanja.