Bagdala i Lazarica bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži do 15.00 časova bez vode će biti Bagdala – Knez Mihajlova (od Kosovske do Mudrakovačke); Lazarica – Kanicova (od Drinske do pruge) i prateće ulice; Čitluk – Cara Lazara (od stare škole do ulice Desanke Maksimović); Parunovac – Dimitrija Tucovića (od doma do crpne stanice), Olje Petrović i prateće ulice; Veliki Kupci, put za Sebečevac, prva ulica desno, navode iz JKP ,,Vodovod“ Kruševac.

Zbog radova na elektromreži, iz EPS-a poručuju da će danas bez struje biti deo naseljenog mesta Velika Kruševica do 14.30 sati.

JKP „Gradska toplana“ Kruševac ističe da će danas vršiti regularnu proizvodnju i distribuciju toplotne energije.