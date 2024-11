Anđelka Prpić ponovo u Kruševačkom pozorištu

Zbog izuzetnog interesovanja publike monodrama Anđelke Prpić „Šta me opet snađe“ dobila je još jedan termin 13. novembra u 18 časova Ova popularna predstava rađena je po tekstu Nebojše Romčevića, za režiju je odgovoran Petar Jovanović, a za muziku Aleksandar Lokner. Tražena je u svim gradovima širom Srbije i govori o razvodu tridesetogodišnjakinje koja želi za sebe potpuno novi život, ali nailazi na razne komplikacije i prepreke od strane prijateljica, mame, bake i psihologa. Ulaznice je potrebno nabaviti blagovremeno pozivom na brojeve telefona 037/410-810 ili 064/865-95-00 u periodu od 10:30 do 15:30 i od 18:30 do 20 časova. Rezervacije važe 24 sata, pa se savetuje brza reakcija kako bi se obezbedilo mesto u publici za ovo posebno izvođenje. J.S.