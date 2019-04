Ambasador Turske u Srbiji Tanju Biglic razgovarao je danas sa rukovodstvom Kruševca i obišao lokacije koje bi Grad mogao da ponudi potencijalnim investitorima. Učesnici razgovora su se u izjavama medijima, nakon sastanka, saglasili da dobra volja i preduslovi za saradnju postoje, a da će konačnu reč dati – investitori

Da u drugim delovima Srbije ima dosta turskih investitora te da ih do sada, na žalost, nije bilo u Kruševcu rekao je ambasador Turske u Srbiji Tanju Biglic.

– Nadam se da ćemo imati priliku da ih dovedemo u Kruševac. Posle ove posete očekujemo bolju saradnju. Ovo je prvi korak tako da je teško reći nešto konkretnije. Turski investitori kada odlučuju o tome u koji će grad doći ne biraju na osnovu njegove veličine, ovde smo da vidimo šta se nudi, da to proanaliziramo i da se fokusiramo na ono što bi zanimalno naše investitore – rekao je ambasador.

Gradonačelnica Jasmina Palurović se nada da je ovaj sastanak početak saradnje koja će dovesti turske investitore u Kruševac.

– Kruševac može da ponudi dobro poslovno okruženje i dostupne lokacije na Starom aerodromu, pre svega, ali i na drugim lokacijama, ukoliko investitori budu zainteresovani – kazala je ona.

Razgovarano je, kako je dodala, o svim mogućnostima koje grad nudi, sa posebnim ostvrtom na mogućnost dolaska investitora iz oblasti tekstilne industrije. Predstavljeno je, takodje, koje strane fabrike ovde posluju.

Inače, dolazak turskih investitora lokalna vlast u Kruševcu najavljuje već nekoliko godina. Početkom 2016. godine bio je najavljen dolazak tekstilne kompanije iz Istanbula, koja je, kako je tada saopšteno, trebalo da posluje na lokaciji HI „Župa“ te da uposli hiljadu radnika. Do realizacije do sada nije došlo. Neuspešan je bio i dolazak turske „Erste company“ koja je 2013. godine poslovala u tadašnjem „Savremenom domu“.

Ambasador Turske u poseti Kruševcu – razgovori o mogućim investicijama

