Ambasador Švajcarske – Kruševac medju najznačajnijim partnerima u Srbiji

Švajcarska će za dva projekta koja se u Kruševcu sprovode uz njenu podršku, tokom ove i naredne tri godine, izdvoji dva miliona evra, što Kruševac čini jednim od najznačajnijih partnera među gradova sa kojima u Srbiji ta zemlja sarađuje. To je kazao ambasador Švajcarske Filip Ge, koji je danas razgovarao sa predstavnicima lokalne samouprave i nosiocima projekata, te obišao OŠ „Jovan Popović“ i preduzeće „Dunipak“, kao predstavnike korisnika pomenutih projekata

– Švajcarska je među vodećim bilateralnim donatorima u Srbiji, a u Kruševcu se uz podršku Švajcarske sprovode dva projekta, jedan se odnosi na energetsku efikasnost i upravljanje energijom, drugi na obrazovanje mladih. Ono što smo do sada uradili je izuzetno, očekivanja od ova dva projekta su ispunjena, pogotovu sam zadovoljan ostvarenim u okviru projekta „Znanjem do posla“ kroz koji mladi ljudi unapređuju svoje veštine. Za Kruševac je veoma bitno da može da unapredi znanja i veštine ljudi koji traže posao, s obzirom na to da Grad želi da privuče strane investitore – rekao je novinarima ambasador Švajcarske Filip Ge.

Da se na sastanku razgovaralo i o budućim projektima novinarima je kazala zamenica gradonačelnice Vesna Lazarević.

– Razgovarali smo o tome šta bi bilo značajno za Kruševac, koje su to oblasti koje bi trebalo podržati. Pričali smo o tome da je potrebno uraditi analizu stanja privede i nezaposlenosti, a raspoloženi su da pomognu u onome što je najpotrebnije – kazala je ona.

Predstavnici Švajcarske ambasade, Grada, projekta „Znanjem do posla“ i Omladinskog Saveta Kruševac, organizacije koja sprovodi taj projekat u Kruševcu, obišli su preduzeće „Dunipak“. U njemu će se, u okviru projekta „Znanjem do posla“, jedanestoro mladih, nezaposlenih ljudi obučavati za posao radnika u proizvodnji kartonskih kutija. Reč je o porodičnoj firmi koja postoji dve decenije, a Braća Dušan i Nikola Deljanin su u razgovoru sa ambasadorom kazali da je za njihovu firmu značajno to što će kroz ovaj projekat moći da obuče radnike za proizvodnju.

U Osnovnoj školi „Jovan Popović“, u kojoj će u okviru „Projekta energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji“ biti urađena termoizolacija fasade, zamena preostalog dela prozora te zamena postojeći svetiljki led sijalicama, ambasador je razgovarao sa đacima šestog razreda.

Reč je o učenicima koji su u okviru pomenutog projekta nedavno učestvovali u radionici posvećenoj energetskoj efikasnosti. Đaci su potvrdili konstataciju ambasadora da su oni generacija koja će spasiti planetu, a na pitanje kako mogu da doprinesu energetskoj efikasnosti učenici su odgovorili da treba da gase svetlo kada napuste sobu, da isključuju vodu tokom tuširanja, da treba da se rade izolacije na kućama i da se ugradjuju solarni paneli.

U okviru pomenutog projekta radiće se rekonstrukcija šest školskih objekata i jednog vrtića.

Inače, novom Strategijom Vlada Švajcarske opredelila je 95 miliona evra za Srbiju, što je za 10 odsto više u odnosu na prethodni strateški period od 2013 do 2017. godine. Ambasada Švajcarske je kroz Švajcarsku kancelarija za saradnju odgovorna za sprovođenje i koordinaciju donatorske podrške koju Vlada te zemlje pruža Srbiji.

Ambasador Švajcarske – Kruševac medju najznačajnijim partnerima u Srbiji

