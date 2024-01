Otvoren poziv za takmičenje „World Intellectual Property Day 2024 Youth Video Competition“

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu, WIPO, je objavila poziv za učešće u takmičenju pod nazivom „World Intellectual Property Day 2024 Youth Video Competition“.

Tema ovogodišnjeg takmičenja je: „Sa intelektualnom svojinom možemo sanjati o boljoj budućnosti, pretvoriti naše ideje u stvarnost i stvoriti svet u kojem svi napreduju“.

Učesnici treba da kreiraju video snimak u MP4 formatu, trajanja od 60 do 90 sekundi, a prijave se primaju do 10. marta 2024. godine. Prijaviti se može pojedinac starosti od 18 do 34 godine ili grupa od maksimalno 10 članova, gde je najmanje jedan član uzrasta od 18 do 34 godine.

Nagrade uključuju digitalnu opremu, gde je prva nagrada vredna do 5.000 švajcarskih franaka, druga nagrada do 3.000 švajcarskih franaka, a treća nagrada do 1.000 švajcarskih franaka. Takođe, postoji nagrada u kategoriji „Izbor ljudi“ vredna do 2.500 švajcarskih franaka.

Stvaraoci 20 najboljih radova imaju priliku pohađanja obuka koje organizuje Akademija Svetske organizacije za intelektualnu svojinu.

Dodatne informacije o takmičenju možete pronaći na sledećem linku. (https://www.wipo.int/en/web/ipday/2024-sdgs/video-competition ).