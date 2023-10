Rukometašice Napretka igrale nerešeno sa Radničkim

U sedmom kolu Super lige Srbije u rukometu za žene, rukometašice Napretka su na svom parketu igrale nerešeno 24:24 poluvreme 13:10 sa Radničkim iz Kragujevca

Kruševljanke su ušle agresivno i motivisano u ovaj susret pa su od početka pa sve do kraja susreta bile u vođstvu, međutim, pred kraj susreta su imale veliki pad u igri i gošće znalački to koriste i golom u poslednjim sekundama meča dolaze do remija i vrednog boda.

Posle sedam odigranih kola Napredak ima tri osvojena boda kao i Radnički i ove dve ekipe dele osmo i deveto mesto na tabeli.

U narednom, osmom kolu Kruševljanke gostuju u Nišu kod ekipe Naise a taj susret se igra u Niškoj hali Čair 4. novembra u 18:30h.