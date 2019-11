GO SNS: Najveći budžet i najveći procenat izvršenja

– Ovogodišnji kruševački budžet iznosi 3 milijarde i 840 miliona dinara. Ovo je najveći budžet koji je Kruševac do sada imao. Karakteriše ga izvršenje po planiranoj dinamici u iznosu od 72,32 oddsto i to je najbolji procenat izvršenja do sada – rekla je novinarima Katarina Milosavljević, portparolka gradskog odbora Srpske napredne stranke

Milosavljević je u redovnom obraćanju medijima kazala i da je na poslednjoj skupštinskoj sednici, kada je usvojen izveštaj o devetomesečnom izvršenju budžeta, saopšteno i da po prvi put posle deset godina grad nema kreditna zaduženja, te da budžetom može raspolagati u celini.

– U suštini, ovo je budžet koji i priliči svemu onome što je Srpska napredna stranka uradila za naš grad. Podsetićemo vas da smo pre 7 godina nasledili 700 miliona dinara kredita od bivše vlasti, sa neprimereno visokim kamatnim stopama koje smo uspešno vratili – dodala je Milosavljević, nastavljajući konferenciju kritikama upućenim na račun odnosa opozicije prema zdravstvenim problemima predsednika Vučića.

– Dok su stizale brojne poruke podrške predsedniku Vučiću za brz oporavak i dobro zdravlje, oni se tuđoj muci raduju. Pokazuju nepoštovanje prema funkciji predsednika, ismevajući njegovu zdravstvenu situaciju, ne setivši se pre svega da je on predsednik svih građana Srbije, pa i njihov – rekla je Katarina, dodajući da je svima jasno da “Aleksandar Vučić neumorno radi za dobrobit ove zemlje”

– Drage kolege iz takozvane opozicije, još jedna konstruktivna kritika – ta borba treba da se ogleda kroz programe, rad i rezultate na terenu, a ne u pisanju tvitova, smišljanju laži i tračeva – poručila je Milosavljević.

– Drago nam je što je velika podrška ukazana predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ponosni smo na njega što je podigao Srbiju iz pepela. Njegova rečenica „daću život za Srbiju“ nije samo fraza – poručila je Katarina Milosavljević.

GO SNS: Najveći budžet i najveći procenat izvršenja

- Ovogodišnji kruševački budžet iznosi 3 milijarde i 840 miliona dinara. Ovo je najveći budžet koji je Kruševac do sada imao. Karakteriše ga izvršenje po planiranoj dinamici u iznosu od 72,32 oddsto i to je najbolji procenat izvršenja do sada – rekla je novinarima Katarina Milosavljević, portparolka gradskog odbora Srpske napredne stranke Milosavljević je u redovnom obraćanju medijima kazala i da je na poslednjoj skupštinskoj sednici, kada je usvojen izveštaj o devetomesečnom izvršenju budžeta, saopšteno i da po prvi put posle deset godina grad nema kreditna zaduženja, te da budžetom može raspolagati u celini. - U suštini, ovo je budžet…