U toku literarni konkurs Društva srpsko – škotskog prijateljstva

Udruženje Društvo srpsko – škotskog prijateljstva, koje je ovog leta osnovano u Kruševcu, raspisalo je literarni konkurs „Plemenitost i humanost škotskih prijatelja ostaje u večnom pamćenju srpskog naroda“. Konkurs je posvećen obeležavanju stogodišnjice smrti škotske doktorke i humanitarke Elsi Inglis. U Udruženju navode da će najbolji radovi sa Konkursa biti predstavljeni sredinom septembra u kruševačkom Narodnom muzeju, kada se očekuje dolazak petnaestak gostiju iz Škotske, srodnika i poštovaoca dela doktorke Elis Inglis

Na konkursu mogu da učestvuju učenici osnovnih i srednjih škola, tekst treba da bude od jedne do tri strane A4 formata, pisan ćirilićnim fontom, veličine 12. Radovi se dostavljaju na mejl drustvo.ssp@gmail.com, najkasnije do 11. septembra, sa naznakom za literarni konkurs, sa podacima učenika i škole.

Predsednik Udruženja Društvo srpsko – škotskog prijateljstva, Bogdan Dramićanin, kaže da će tom prilikom, osim Kruševca, škotska delegacija posetiti gradove u kojima su tokom Prvog svetskog rata bile stacionirane bolnice škotskih žena.

– Naše Udruženje planira brojne kulturne i sportske aktivnosti u budućnosti, poput izrade digitalne mape misije bolnica škotskih žena u Srbiji tokom I svetskog rata, organizovanje Međunarodnog memorijalnog ragbi turnira „dr Elsi Inglis“ u saradnju sa Ragbi savezom te povezivanje talentovanih đaka iz Srbije sa prestižnim visokoškolskim ustanovama u Škotskoj – napominje Dramićanin.

Podseća da je Udruženje Društvo srpsko – škotskog prijateljstva osnovano je u julu ove godine u Kruševcu, kao prvo i za sada jedino u Srbiji, ali da nije geografski ograničeno, što znači da članovi mogu biti svi državljani Srbije, ali i strani državljani u skladu sa Zakonom i Statutom.

Ideja o osnivanju Udruženja, ispričao je Dramićanin, nastala je 2015. godine na ostrvu Vido, kada je upoznao Alana Cumminga publicistu, predstavnika Udruženja Scottish womens hospitals i osvedočenog prijatelja Srbije.

– Tada sam letovao na Krfu zajedno sa bratom. Pradedovi su nam kao i većini Srba bili učesnici i živi svedoci svih oslobodilačkih ratova Srbije od 1912 do 1918. godine, te smo iskoristili ovu priliku da odamo počast stradalima na ostrvu Vido. Tamo sam upoznao Alana. U srdačnom razgovoru, prepunom emocija ispričao mi je priču o bolnicama škotskih žena i njenom osnivaču dr Elsi Inglis. Susret nije puno trajao, ali smo ostali u kontaktu – ispričao je Dramićanin.

Usledilo je, ispričao je, izučavanje istorijske gradje tokom koje je sazao da je humanu misiju bolnica škotskih žena tokom I svetskog rata obavljala u jednom periodu i u Kruševcu.

– To je bio veoma težak istorijski period, kada je Srbija bila pod okupacijom od strane Austrougarske i praktično je Kruševac bio poslednje mesto boravka Elsi Inglis, odakle su je okupatori pod pratnjom deportovali, preko Zemuna do Beča, a odatle do neutralne Švajcarske, potom do Velike Britaniju. Iako vidno bolesna, priključila se srpskim dobrovoljcima u Rusiji i izbijanjem Oktobarske revolucije vraća se na ostrvo gde je ubrzo preminula – podsetio je Dramićanin, koji je saznanja vezana za boravak doktorke Inglis u Kruševcu prosledjivao svom prijatelju i saradniku iz Škotske.

Saradnja je nastavljena, Udruženje osnovano, a kako je najavio, planirano je sprovodjenje brojnih aktivnosti.

