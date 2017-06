Pobratimski Krf zove decu iz Kruševca na letovanje

Grad Krf pozvao je pedeset đaka iz Kruševca na letovanje tokom prve dve nedelje avgusta, a ovdašnje osnovne i srednje škole do 26. juna treba da izaberu po jednog učenika, najboljeg djaka, sportistu ili učenika materijalno lošijeg stanja, koji će putovati u Grčku

– Gradonačelnik Krfa je uputio zvaničan poziv za pedesetoro naših učenika sa pratiocima, uzrasta od 12 do 17 godina, za letovanje od 31.jula do 14. avgusta, a učenici će u kampu boraviti sa vršnjacima sa Krfa – navedeno je u obaveštenju Gradske uprave.

Gradonačelnik Kruševca, Dragi Nestorović, je tim povodom rekao da se nada da će kruševački đaci na najbolji način predstaviti svoju školu i svoj grad i doprineti uspostavljanju još čvršćih prijateljskih odnosa sa pobratimskim gradom Krfom.

Planirano je da deca tokom letovanja posete Srpsku kuću, ostrvo Vido i prisustvuju manifestacijama koje se u tom periodu održavaju.

Učenicima i pratiocima će biti obezbeđen smeštaj u šatorima i ishrana, a Grad će obezbediti autobuski prevoz.

