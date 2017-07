Kruševac: Najbučnije kod fabrike Rubin i bazena

U noćnim satima nivo komunalne buke povećan je na svih deset mernih mesta na teritoriji Grada Kruševca, a najbučnije je kod fabrike Rubin i kod bazena gde je prekoračenje 16, odnosno, 11 decibela. U dnevnim i večernjim satima prekoraćenja nema na Bagdali, Slobodištu i u naselju Vladi Jurić

Prema rečima Aleksandra Đorđevića iz Centra za higijenu i humanu ekologiju kruševačkog Zavoda za javno zdrvalje, poslednje merenje koje je obavljeno krajem prošlog meseca pokazalo je da je u noćnim terminima nivo komunalne buke kod bazena iznosio 66 decibela (za 16 više od dozvoljenih vrednosti), a veliko prekoračenje zabeleženo je i u ulici Nade Marković, kod fabrike Rubin, gde je od dozvoljenih 50 nivo komunalne buke dostigao 66 decibela.

U noćnim satima prekoračenja je bilo i na ostalih osam mernih mesta, gde su se povećanja kretala od tri do sedam decibela, dok su u dnevnim i večernjim satima prekoračenja zabeležena na sedam mernih mesta. Najbučnije je bilo kod fabrike Rubin gde je nivo komunalne buke tokom celog dana i večeri iznosio 69, od dozvoljenih 65 decibela.

Tokom dana i večeri prekoračenja nije bilo na Bagdali gde je od dozvoljenih 50 nivo buke iznosio 46, odnosno, 48 decibela, zatim na Slobodištu gde su vrednosti bile 59 i 58 decibela (od dozvoljenih 65), kao i u naselju Vlado Jurić, u Lipljanskoj ulici gde su od 55 decibela, koliko je dozvoljeno, udnevnim satima izmereno 55 a u večernjim 54 decibela. Na svim ostalim mernim mestima prekoračenja su bila od jedan do četiri decibela u odnosu na propisane vrednosti.

U zavodu za javno zdravlje kažu da su zabeležene vrednosti tokom poslednjeg merenja komunalne buke na teritoriji Grada, karakteristične za ovo doba godine.

– Tokom leta obično su dnevne i večernje vrednosti niže, dok tokom noći prekoračenja uvek ima jer su i aktivnosti građana veće u noćnim i večernjim satima – kažu u Zavodu.

Kao mere koje bi doprinele da se intenzitet buke smanji, a koje Zavod za javno zdravlje predlaže Gradu, između ostalog navodi se nastavak unapređenja saobraćane infratsrukture, predlog je i zabrana saobraćaja za teška vozila kroz gradsku zonu i njihovo preusmeravanje na zaobilaznicu, te postavljanje zelenih zaštitnih pojaseva, odnosno, zasada različitih drvenastih i žbunastih vrsta duž glavnih gradskih ulica.

Inače, Zavod za javno zdravlje nivo komunalne buke meri četiri puta godišnje, ranije na dvanaest, a od ove godine na deset lokacija. Merenja se vrše tokom 24 časa i dele se na tri perioda dana- dnevno od šest ujutru do šest popodne, večernje od 18 do 22 časa i noćno od tog perioda do šest ujutru.

Kruševac: Najbučnije kod fabrike Rubin i bazena

