HI „Župu“ preuzima novi vlasnik, preduzeće EUCOM

Zvanična primopredaja HI „Župe“ zakazana je za danas, a preuzima je firma EUCOM koja je za 316,2 miliona dinara postala novi vlasnik te hemijske industrije

– Cilj kupovine kompanije HI „Župa“ jeste da se nastavi, održi i poboljša proizvodnja u pogonima u kojima ona već postoji i pokrene proizvodnja u ostalim pogonima. Tome će se pristupiti nakon detaljnog utvrdjivanja stanja postojeće opreme sa ciljem njihovog ponovnog pokretanja i aktiviranja u obimu u kome to bude bilo moguće, nakon čega će se ući u plansko investiranje i izradu novih projekata koji će se realizovati u budućnosti – piše u odgovorima koje je list GRAD dobio iz preduzeća EUCOM.

Planira se, kako je navedeno, etapno angažovanje novih radnika, u zavisnosti od potreba postojeće proizvodnje i novih projekata. U EUCOMU očekuju da HI „Župa“ do kraja 2017. godine bude zaposleno minimum 100 radnika, sa tendencijom stalnog povećanja, a proizvodnja bi trebalo da počne 9. januara.

U toj kompaniji podsećaju da kadrovi te dve firme saradjuju decenijama te da su, imajući to u vidu, uvereni da proizvodnja u HI „Župa“ može opstati i da može raditi mnogo bolje.

Inače, u hemijskoj industriji „Župa“ je, prema ranijim informacijima, kroz zavisno preduzeće „Župa komerc“ angažovano 60-tak radnika za proizvodnju flotacionih sredstava, utakanje hlora i proizvodnju hipohlorita, sredstva za dezinfekciju vode. Prošlu poslovnu godinu to preduzeće je završilo sa 12 miliona dinara dobiti.

Kompanija EUCOM je jedina dostavila ponudu na oglasu za prodaju HI „Župa“ u stečaju kao pravnog lica, koji je objavila Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. S obzirom na to da je ponuda od 316,2 miliona dinara manja od polovine procenjene vrednosti HI „Župa“, koja iznosi 1,5 milijardi dinara, sa njom je morao da se saglasi i Odbor poverilaca.

Prodata imovina“Župe” obuhvata 126 objekata, a medju najvažnijima su fabrika aditiva, upravna zgrada za laboratorijom, magacini, bravarska radionica kalijumove hemije, kristalizacija cinka i magnezijum sulfata, pogoni baznog hrom sulfata i ksantata, pogoni za peletizaciju ksantata i za proizvodnju sumporne kiseline, zgrada karbonata, skladište tečnih sirovina, dok nematerijalnu imovinu čine Rešenja o izdavanju dozvola za stavljanje u promet gotovih proizvoda i isprava o žigovima.

U tu hemijsku industriju, koja je više od decenije tavorila, prošlog jula je uveden stečaj nakon što joj je u maju prošle godine prestala zaštita države od naplate poverilaca. Fabrika je bila privatizovano 2003. godine, ali je ugovor raskinut dve godine kasnije. Usledilo je nekoliko neuspešnih tendera, zatim i ulazak u postupak restrukturiranja 2010. godine. Tokom tog perioda radnici su kroz socijalne programe napuštali fabriku, te je od oko 1.400 na početku privatizacije pred uvodjenje stečaja u HI „Župi“ bilo svega 18 radnika.

O kupcu Na sajtu kompanije „EUCOM“ piše da je ona osnovana 1997. godine te da je do sada razvijala poslove izvoza, uvoza, reeksporta, veleprodaje i sopstvene proizvodnje. Posebnu pažnju posvećuje proširivanju poslovanja na proizvodnju. Trenutno zapošljava 27 radnika, saradjuje sa firmama iz 27 evropskih zemalja, a prisutna je i na tržištu Kine, Indije, Južne Koreje, Tajvana, Turske. U 2012. godini ostvarila je prihode od 15,5 miliona evra.

