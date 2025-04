ŽOK Napredak 037: Istorijski uspeh kruševačke ženske odbojke

Pred početak pete sezone u Drugoj ligi Istok struku je preuzeo iskusni i trofejni stručnjak Goran Ilić. Epilog: 20 utakmica – 20 pobeda, sa ekipom u kojoj je, od 18 igračica, čak 15 Kruševljanki, a one su po godinama, još uvek kadetkinje i juniorke

Kruševačka mladost, uz tri pojačanja: dizača Jelenu Vasiljević, primača Jovanu Mijačević i korektora Elmu Karabegović, bila je u minuloj sezoni prava kaznena ekspedicija na drugoligaškom „Istoku“. Pod dirigentskom palicom trenera Gorana Ilića odbojkašice Napretka 037 ostvarile su stopostotan učinak! I upisale se u istoriju, jer prvi put će se u gradu pod Bagdalom igrati ženska prvoligaška odbojka.

-Devojke su prihvatile moj način rada, krenuli smo ambiciozno, nije bilo lako, ali ostvarili smo željeno. Sve pobede u sezoni, to je retkost i u evropskim razmerama. Ekipa je izuzetno mlada, većina igračica će i u sledećoj sezoni imati status kadetkinja i to je pravo blago kluba- ističe trener Ilić.

Iskusni stručnjak Goran Ilić u Kruševac je došao sa Malte, gde je bio selektor ženske reprezentacije do 18 godina. U Srbiji je vodio superligaše, odbojkašice Spartaka, Kleka i Poštara. Radio je i muškoj odbojci, u subotičkom Spartaku, švedskom Sodertelgu, godinama bio u arapskom svetu, gde je osvojio brojne trofeje. Trenirao je: Al Ahli, Banijas i Al Nasr iz Dubaija, Al Hilal iz Riada i libanski Spid bol. I nameće se pitanje: otkud trener sa tako bogatom biografijom u Kruševcu, u jednom drugoligašu!?

-Ja sam Kraljevčanin, a po majci Čarapan. Dugo sam živeo u inostranstvu i hteo sam da konačno budem bliže porodici. Svidela mi se ideja da Kruševac postane jedan od najvećih regionalnih centara u ovom delu Srbije. Video sam da potencijal postoji. Retkost je danas u sportu da klub ima tako veliki broj igračica iz svog grada, tako jaku bazu. Tokom lige sam u drugim ekipama video dosta mladih i perspektivnih devojaka, sa izuzetnim fizičkim predispozicijima, koje planiramo da angažujemo u dogledno vreme, dodatno pojačamo konkurenciji u ekipi i da napadnemo Super ligu. Ukoliko ne u prvoj godini, u sledećoj sigurno. Stasaće u međuvremenu ova Napretkova mladost i uveren sam, vrlo brzo će se u Kruševcu igrati superligaška odbojka. U suprotnom, ne bih bio ovde – otkriva ambiciozne planove trener Goran Ilić.

Odbojka spada u red najatraktivnijih sportova, a sve je popularnija i u Kruševcu. Ne samo da se devojčice u velikom broju opredeljuju da krenu stopama Maje Ognjenović, ili Tijane Bošković, već je na tribinama u kruševačkoj Hali sportova – sve više navijača. I veruju u Napretku 037 da će ih tek biti, kada krenu prvoligaški okršaji…

ONE SU NAJBOLjE

Zlatnim slovima u istoriju ženske odbojke u Kruševcu upisale su se: Sara Simić, Jana Vasiljević, Isidora Tadić, Lana Milosavljević, Jovana Mijačević, Olga Petković, Iva Tadić, Ivona Petrović, Katarina Milanović, Elma Karabegović, Sanja Tomić, Jana Lazić, Olga Timović, Petra Miladinović, Jana Petrović, Anja Stankovska Đošić, Milica Jovanović i Irina Đorđević.

U stručnom štabu, Goranu Iliću su pomagali Marko Ljubić i Milica Jovanović.

KADETSKA EKIPA ŽELI U TOP 8 U SRBIJI

Posle više nego uspešne sezone u seniorskoj konkrenciji, nema odmora za odbojkašice Napretka 037. Među prvotimkama je veliki broj kadetkinja, koje su osvojile prvenstvo Regiona bez izgubljenog seta. U prvoj utakmici baraža Kruševljanke su savladale sa 3:0 beogradsku ekipu Sterija, a u narednom meču predstoji odlučujući duel sa Ubljankama.

U slučaju pobede plasiraće se na završni turnir, među osam najboljih, gde je pravo nastupa već izborilo pet ekipa: Crvena zvezda, Partizan, Jedinstvo SP, Borac i Omladinac.

Sanja Milutinović

ZAHVALNOST TRAYAL KORPORACIJI

ŽOK Napredak 037 je osnovan 2013. godine. Prvi predsednik Kluba je bio Lazar Jović, aktuelni čelnik Odbojkaškog saveza Kruševac.

-U početku akcenat je bio na muškoj odbojci i za četiri sezone smo stigli do Prve lige, gde smo se takmičili dve godine i zauzeli sedmo mesto, prvo u sezoni 2017/18, potom 2018/19, kada smo u Kupu, u osmini finala igrali sa tadašnjim šampionom Vojvodinom. Zbog finansijske situacije smo odustali i vratili se u najniži rang – priča Lazar Jović.

Od 2016. prvi čovek Kluba je Predrag Veličković, koji ne krije zadovoljstvo zbog istorijskog uspeha odbojkašica, ali ne zaboravlja i prijatelje koji su značajno doprineli sjajnoj sezoni:

-Veliku zahvalnost dugujemo generalnom direktoru Milošu Neneziću i Trayal Korporaciji, velikim prijateljima kruševačkog sporta. Kroz projekat Try All Sport pomogli su nama, ali i mnogim drugim klubovima. Bila je to značajna, ne samo finansijska podrška i nadam se da smo im se na pravi način odužili – ističe predsednik Napretka 037 Predrag Veličković.