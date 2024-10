Žensko preduzetništvo u fokusu: Finansijski programi i rodna ravnopravnost

Postoje brojni programi namenjeni ženama, bilo da je u pitanju pokretanje ili proširenje posla: programi za samozapošljavanje NSZ, koji su namenjeni svima onima koje žele da započnu svoj posao, gde pripadnice ženskog pola imaju veću mogućnost za dobijanje sredstava; posebni programi Ministarstva privrede, u saradnji sa Fondom za razvoj, namenjeni preduzetnicama, sa povoljnim uslovima i gde bespovratna sredstva iznose do 50% od ukupne vrednosti ulaganja

Piše: Marija Janković

– Prvi put ove godine, Ministarstvo privrede je raspisalo javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške za razvoj preduzetništva žena na selu: bespovratna sredstva se odobravaju u visini od 100 odsto vrednosti investicionog ulaganja, i to u rasponu od 300 do 500 hiljada dinara. Žene se mogu pronaći i u Javnom pozivu Ministarstva privrede za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti u 2024. godini – bespovratna sredstva se odobravaju u visini od najmanje 80.000,00 dinara do najviše 300.000,00 dinara. Takođe, postoje i programi podrške koje raspisuju nevladine organizacije (HELP, ENECA) i EU PRO Plus, gde se i žene mogu prijaviti u cilju pokretanja i proširenja svog poslovanja – objašnjava Maja Marković.

Pored saradnje sa resornim ministarstvima, RPK Kruševac sarađuje i sa nevladinim sektorom i gradi partnerstva sa udruženjima na teritoriji Rasinskog okruga. Ova saradnja ogleda se u promovisanju njihovih programa namenjenim početnicama u poslovaju i ženskom preduzetništvu, kao i u projektima povezivanja i umrežavanja na zajedničkim izložbama i sajmovima.

U skladu sa nastojanjima Vlade Republike Srbije da se na svim nivoima stvore uslovi za rodnu ravnopravnost, RPK Kruševac je veoma posvećena obezbeđivanju jednakih poslovnih mogućnosti i uslova za sve privrednike, bilo da su u pitanju žene ili muškarci.

– Kroz aktivnosti koje organizujemo, brojne edukacije za podizanje kapaciteta, unapređenje postojećih, i sticanje novih znanja i veština, ali i kroz delovanje preko različitih saveta koji imaju za cilj unapređenje zakonskih i strateških okvira u oblasti rodne ravnopravnosti, RPK Kruševac utiče na smanjenje rodnog jaza u poslovnom svetu, ali i na i ostvarivanje rodne ravnopravnosti kao preduslova i podsticaja razvoja društva. Možemo primetiti da je na teritoriji Rasinskog okruga sve više žena na važnim pozicijama; počev od jedinica lokalnih samouprava, do javnih ustanova, kompanija i preduzetničkih radnji, sposobne i mudre žene obavljaju svoje funkcije na najodgovorniji način – navodi naša sagovornica.

Prema podacima Agencije za privredne registre iz septembra 2022. godine, među registrovanim preduzetnicima, trećinu čine žene (33,7 odsto). Činioci koji utiču na povećanje broja preduzetnica su svakako olakšice i finansijski i nefinansijski podsticaji države kroz programe podsticanja razvoja preduzetništva. Nastojanja RPK Kruševac, ali i ostalih partnera u oblasti rodne ravnopravnosti, počev od Vlade Republike Srbije, pa sve do institucija i ustanova na lokalu, idu ka istom cilju: da se stvori povoljno društveno okruženje i primamljiva poslovna klima za sve žene koje svojim vizijama žele da doprinesu stvaranju boljeg sveta.

Izazovi sa kojima se suočavaju žene u preduzetništvu našeg regiona ne razlikuju se od onih sa kojima se suočavaju žene u ostatku poslovnog sveta. Globalno, previranja usled sukoba i tenzija u Ukrajini i na Bliskom istoku rezultiraju poskupljenjem sirovina, otežanim transportom, energetskom recesijom. Takođe, inflatorni pritisak u najrazvijenijim ekonomijama sveta i dalje je znatno iznad proseka, što se svakako preliva i na našu ekonomiju.

– Kada su u pitanju ostali izazovi sa kojima se pretežno žene suočavaju, to je pre svega usklađivanje privatnih i poslovnih obaveza. Imajući u vidu da se radni dan žena ne završava dolaskom kući s posla, količina obaveza neretko iziskuje vrhunsku organizaciju i troši veliku količinu energije, jer su zadati ciljevi i očekivanja previše visoki, a ponekad i nerealni. Postoje i finansijski izazovi koji su ponekad nepremostiva prepreka, naročito za žene koje su na početku svog poslovanja. Dobro je poznato da je preduzetništvo oblast koja zahteva rizik, a žene imaju tendenciju da preuzimaju rizik u manjoj meri – objašnjava Markovićka.