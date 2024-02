Zbog visokih temperatura smanjeno grejanje  

Završeni su radovi na kvaru toplovodnih mreža u Kulturnom centru Kruševac i Mesnoj zajednici Car Lazar, danas će bez grejanja biti ulica Veselina Nikolića zbog radova, čiji se završetak očekuje tokom dana.

Zbog visokih temperatura vazduha, Gradska toplana će puštati grejanje u prepodnevnim i poslepodnevnim satima.

Zbog popravljanja kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti Kruševac – ulica Cara Lazara (od Strahinjićeve do Kralja Milutina) i prateće, sela Žabare, Trebotin, Mala Vrbnica, Velika Vrbnica i deo Mrmoša i Bivolje – Balkanska ulica (od Bivoljske do Rasine), Ilije Garašanina, Milana Rakića, Volterova (od Bivoljske do Rasine), Metohijska i prateće.