Zbog radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15:00, doći će do privremenog prekida u vodosnabdevanju u sledećim delovima grada i okolnih naselja: u Kruševcu – Hajduk Veljkova, Pećka (od Kosovske do Prvomajske), Nova Balšićeva i Vronskog; Mudrakovac, naselje Šumice; Dedina – ulice Rastka Petrovića, Sibinjanin Janka, Učiteljska i prateće i selo Grevci.

Što se tiče električnje energije, danas nema isključenja.