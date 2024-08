Virtuelni povratak u prošlost uz pomoć aplikacije u Narodnom muzeju

Narodni muzej zajedno sa Arheološkim institutom iz Beograda i koordinatorom projekta DIGI.BA iz Sarajeva, organizuje promociju VR i AR aplikacije SHELeadersVR u subotu, 3. avgusta u 18 časova

Tom prilikom će biti predstavljeni rezultati projekta „SHELeadersVR – Life and environment of Women Leaders in Western Balkans History in Virtual Reality (2022-2025)“ koji se sufinansira iz programa „Kreativna Evropa“ Evropske unije.

Iz kruševačkog Muzeja poručuju da su tokom 2023. godine u okviru projekta završene digitalne priče potrebne za kreiranje VR i AR aplikacije koje su testirane i spremne za promociju. U sklopu digitalnih narativa, vladarke se predstavljaju i govore o svojim životima i vladavini u 3D rekontruisanom prostoru istorijskih mesta.

Takođe, u okviru projekta je napravljena i video-igra koja omogućava putovanje kroz različite srednjovekovne priče vladarki Zapadnog Balkana, a kojima korisnik pomaže da reše zadatke nalaženja izgubljenih predmeta.

Jedna od srednjovekovnih žena koja je prikazana u aplikacijama jeste i knjeginja Milica, upravo zbog njenog značaja koji je imala u srpskoj državi krajem 14. i početkom 15. veka.

Foto: instagram/nmuzejks

N. L.