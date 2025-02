Veliki deo grada bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15:00 bez vode će biti u Kruševcu: Gogoljeva, Lomničke borbe, Jovana Dučića, Puškinova, Rodenova, Dušanova (od Vidovdanske do Hajduk Veljkove) i prateće ulice. Takođe, u Čitluku će, bez vode, biti Đušina ulica (od Desanke Maksimović do Stevana Todorovića).

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac saopštilo je da će vršiti regularnu proizvodnju toplotne energije. Ipak, zbog radova na mreži, bez redovnog snabdevanja grejanjem ostaće korisnici stambenih jedinica K5 i K6 u Čehovljevoj ulici.

Kada je reč o električnoj energiji, prekidi u snabdevanju planirani su do 14:00 na sledećim lokacijama: Trg Rasinskih partizana, deo Obilićeve, Kosančićeve, Luke Ivanovića, Svetozara Mijatovića, kao i „Lomnica kisela voda“, Kapidžija, Kaonik i Đunis.