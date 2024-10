Uži centar danas bez grejanja

Gradska toplana: JKP „Gradska toplana“ Kruševac proizvodi toplotnu energiju na svim izvorima. Sanacija u naselju Ujedinjene nacije je završena, pa korisnici ponovo imaju grejanje.

Zbog radova, danas su bez grejanja ulice: 12. pešadijskog puka, Slobodana Jovanovića (brojevi 2, 4, 16, 18 i 20), Dostojevskog 39, Poručnika Božidara 6, Trg Kosturnica (56 i 60) i Puškinova (7 i 9).

Vodovod: Zbog radova u crpnoj stanici, danas do 15:00 bez vode će biti delovi naselja Kapidžija – ulice Sibinjanin Janka, Rastka Petrovića, Save Mrkalja, Učiteljska i prateće ulice. Zbog kvara na vodovodnoj mreži, u istom periodu, bez vode će biti naselje Pakašnica – deo ulice Živojina Mišića (od vojske do kraja ulice) i naselje Dedina. Zbog rekonstrukcije mreže, naselje Pejton – ulice Vojvođanska i Koste Manojlovića biće bez vode do 17:00.