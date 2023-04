Uz pomoć voća i povrća do dobre energije

Svakodnevno konzumiranje voća i povrća jedan je od bitnih načina održavanja dobrog zdravlja.

Njihovom upotrebom smanjuje se rizik od dijabetesa i srčanih bolesti, takođe pomažu u održavanju optimalne težine i jakog imunološkog sistema, zdrave kože i kose, dobrog vida i zdravih kostiju.. Antioksidansi koji se nalaze u voću i povrću pomažu u borbi protiv stresa i drugih bolesti.

Ove namirnice sadrže važne hranljive sastojke, uključujući vlakna, vitamine, minerale i antioksidanse, koji su ključni za održavanje zdravog organizma.

Voće sadrži glukozu i daje energiju, brzo stiže do mozga i lako se vari. Posle kratkog vremena ulazi u krvotok i hranljivi sastojci stižu do ćelija. Voće od svih namirnica u ishrani sadrži najviše živih enzima, pomaže kod problema sa varenjem, poboljšava vid, hidrira kožu, brani naše telo od slobodnih radikala, podmlađuje nas, daje nam energiju i vitalnost. Pogrešno je izbegavati voće zbog velike količine šećera, potrebno je stotine kilograma voća da bi se dobila mala količina glukoze.

Voće se ne jede sa drugom hranom, uvek se jede samo jer je na naj način apsorpcija hranljivih sastojaka najbolje iskorišćena. Najbolje je da se jede na prazan želudac i to pre podne jer se u to vreme organizam čisti od toksina. Voće je moćan način da očistimo celo telo, čišćenje organizma putem voća je toliko snažno da može izbaciti otrove iz organizma i do 80%. Sokovi ili voće, svejedno u kom ga obliku uzimali.

Zbog svojih hranljivih sastojaka, stručnjaci za ishranu preporučuju da ljudi jedu najmanje pet porcija voća i povrća dnevno, kako bi dobili optimalne količine hranljivih materija.

Povrće sadrži vitamine, minerale, antioksidanasa. Kombinujući zdravo povrće u svežem obliku, kroz salate, smutije, ceđene sokove unose se vitamini i minerali u integralnom, najzdravijem obliku.

Dugom termičkom obradom se gube kvalitetni sastojci iz povrća, zato je preporuka da se jede sveže.

Sokovi od sveže ceđenog povrća su veoma zdravi, ali moraju da se popiju odmah, jer se stajanjem menja njihov kvalitet.

Povrće sadrži značajne količine vode, što znači da se možete hidrirti i kroz obroke pomažete varenje preko potrebnim vlaknima. Sezonsko povrće uvek sadrži najpotrebnije nutrijente pa se zato treba radovati proleću koje nam je donelo sveže rotkvice, mladi luk, zelenu salatu, upravo zbog nedovoljnog unosa minerala u zimskom periodu.

Početak radne nedelje najpovoljniji je za promene u načinu života i ishrane. Za ovu promenu ne treba vam ni mnogo truda, ni mnogo novca. Samo volja.

T. Stanković