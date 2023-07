Učenice OŠ „Vuk Karadžić“ snimile angažovani film o rodnoj ravnopravnosti

Natalija Petrović, Hana Stošić, Milena Aleksić i Mina Gogić čine grupu hrabrih devojčica sedmog razreda OŠ „Vuk Karadžić“ koja je odlučila da svojim angažmanom istakne važnost rodne ravnopravnosti. Pod vođstvom svoje nastavnice građanskog vaspitanja, Jelene Perčević, ova grupa devojčica snimila je dokumentarno-angažovani film pod nazivom „To je samo telo“ koji osvetljava probleme sa kojima se suočavaju devojčice njihovog uzrasta

-Jednom se desilo na času tehničkog da sam od druga tražila pomoć, a on mi je rekao da to treba da uradim sama i da sam za kuhinju, što mi je zasmetalo. Takođe, dečaci nas često zadirkuju i na času fizičkog vaspitanja-kaže Natalija.

Njena drugarica, Milena, kaže da je loši komentari lično ne pogađaju, ali da je želela da pomogne svojim drugaricama.

– Mene takvi komentari ne pogađaju, ali moje drugarice da, tako da sam želela da im pomognem. Naše vršnjakinje se slažu sa nama i podržavaju nas -ističe ova devojčica.

Da se ovakve situacije često dešavaju potrvrđuje i Mina.

– Poručile bismo našim vršnjakinjama da prijave nekom starijem ako ih neko uznemirava u školi. Važno je govoriti o problemu zadirkivanja, jer on se dešava i po nekoliko puta u toku dana.

U filmu se takođe pojavljuju intervju sa dečijim psihologom, Vojislavom Đinđićem, koji je odgovorio na pitanja ovih devojčica i dao savete za rešavanje problema omalovažavanja.

Premijera filma održana je na poslednjem roditeljskom sastanku u godini, a nakon njegove projekcije roditelji su popunjavali kratku anketu povodom filma i utiska koji je u njima probudio.

– Roditeljima se svideo film, podržali su nas, neki dečaci su se smejali tokom projekcije, neki su se pronašli, roditelji su na kraju prišli da nam čestitaju-ističe Milena.

U samom snimanju filma, sve su uživale, jer nešto ovako do sada nisu u školi radile.

-Snimale smo na više lokacija, ovo je novo iskustvo za nas, nikad ovako nešto nismo radili u školi. Nije bilo naporno, pošto smo sve na raspustu, pa smo mogle da se posvetimo-objašnjava Mina.

Veruju da su svojim filmom poslale jasnu poruku, a to je da ne treba vrednovati druge na osnovu tela, i toga šta on može ili ne da uradi.

-Duša, to je ono što nas čini posebnim, ona nema pol, pol je određen telom koji je materijalni deo našeg bića-poručuje Hana.

Deset školskih časova istraživanja i zajedničkog angažmana ovih devojčica, koje su želele da podignu svest o ključnim pitanjima koja utiču na njihovu svakodnevicu, bilo je potrebno kako bi se pripremila tema i snimio film. Nastavnica građanskog vaspitanja, Jelena Perčević, bila im je mentor tokom čitavog procesa.

-Film je rezultat edukativnog programa kroz koji su prošle ove učenice. Metodologija se sastojala od četiri koraka – oseti, zamisli, uradi, podeli. Tokom prve faze, učenice su birale problem kojim će se baviti, zatim su istraživale uzrok društvenog problema, a onda su osmislile način na koji se taj može rešiti i odlučile da to bude edukativni film. Devojčice su podelile svoju ličnu priču, to je nešto što njih lično pogađa, bile su žrtve omalovažavanja od strane dečaka. Njima je to jako smetalo i želele su taj problem da reše i probude emociju kod osoba koje takvo ponašanje prema njima pokazuju, ali i prema roditeljima, jer su istraživanjem došle do zaključka da je porodica ta koja je glavni faktor, tj. da deca nose ponašanje iz kuće i da ga kasnije manifestuju u školi. Njihove zaključke potvrdio je i psiholog-navodi ova nastavnica.

Inače, film je nastao u okviru Desing For Change edukativnog programa koji ima za cilj stvaranje generacija dece koja aktivno učestvuju u svom učenju, svojim životima i životima svojih zajednica. Design for Change je međunarodno nagrađivani edukativni program osnovan 2009. godine u Indiji koji se od tada do danas proširio u više od 60 zemalja.

Film „To je samo telo“ možete pogledati na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=mSOOzcOFwZw

Foto: Lična arhiva

M. J.