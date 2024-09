U Velikoj Kruševici radovi na infrastrukturi

U okviru građevinske sezone, na teritoriji Kruševca, intenzivno se radi na unapređenju putne infrastrukture, kako u gradu, tako i u okolnim selima. Ovi radovi imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života i rada svih stanovnika, s posebnim fokusom na ravnomeran razvoj urbanih i ruralnih sredina.

Građevinske ekipe su raspoređene na nekoliko ključnih lokacija, dok se u Velikoj Kruševici trenutno izvode radovi na putnoj deonici dužine 1.072 metra. Do sada su postavljeni ivičnjaci i kanali za odvod vode, a u toku je asfaltiranje prvih 500 metara puta. Preostali deo biće završen do kraja meseca, a planirano je da kompletan projekat bude gotov do sredine oktobra. Ukupna vrednost radova iznosi oko 19 miliona dinara, a investitor je grad Kruševac.

Visoke temperature tokom letnjih meseci olakšale su izvođenje građevinskih radova, ali zbog ekstremne vrućine posebna pažnja je posvećena zdravlju i sigurnosti radnika, te se radovi sprovode u skladu s preporukama stručnjaka.