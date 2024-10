U subotu u „Gnezdo“ sleće Krilat i beo

Ove subote (5. oktobar) u sve angažovanijem koncertnom prostoru AKC „Gnezdo“, na obali Rasine, nastupa nova srpska rock senzacija – beogradski sastav Krilat i beo, koji je upravo danas objavio dugoočekivani prvi studijski album pod nazivom „Dalekovodi“

Vrata se otvaraju u 19:00, a koncert počinje u 22:00. Cena ulaza je simbolična – za samo 200 dinara (troškovi prevoza) publika će, prva u nizu koncertnih promocija, moći da uživa u nastupu jednog od najiščekivanijih sastava nove srpske urbane muzičke scene.

Album „Dalekovodi“ sadrži 11 pesama. Po rečima benda: „Jedanaest traka o vremenu, prolaznosti i večnosti.O vezama između svetova, između nas i smislu.“

Album je snimljen, miksan i masterovan kod Uroša Milkića u Down There Studiju na Novom Beogradu, u periodu od leta 2021. do leta 2024. godine, a objavljen je pod etiketom Geenger Records i dostupan je na svim streaming servisima.

Najstarija pesma na albumu napisana je 2012. godine, a najmlađa 2020. godine. Album obuhvata dug period života i razvoja entiteta Krilat i beo, kao i autorskog stvaralaštva Ilije Zipevskog, autora pesama i tekstova, kao i osnivača benda i ideje.

Tokom snimanja albuma nije postojala stalna i učvršćena postava benda, pa je na albumu učestvovalo dosta ljudi, što ga čini bogatijim i raznovrsnijim.

Sastav najavljuje i datume jesenjih promotivnih koncerta:

5. oktobar – Kruševac (AKC Gnezdo)

10. oktobar – Novi Sad (KC Lab)

7. decembar – Gornji Milanovac (AKC Obala)

14. decembar – Pančevo (Jazbina)