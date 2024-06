U petak kreće letnja sezona na otvorenim bazenima Sportskog centra

Letnja sezona na otvorenim bazenima Sportskog centra počinje u petak, 14. jula, a sve kupače tog dana očekuje besplatan ulaz. Tokom letnje sezone, svi oni koji budu želeli da uživaju i da se rashlade na rekonstruisanim bazenima, moraće da izdvoje 300 dinara za dnevnu kartu

-Planirali smo početak letnje sezone za 1. jun, međutim morali smo da odložimo na dve nedelje, zbog loših vremenskih uslova. Prošle godine smo izvršili rekonstrukciju bazena, a sada smo za novu sezonu renovirali tobogan, dodali nove tuševe, dodajemo novi hlad uz dužinu Kosovske, a biće i novih tendi u okviru kafića-kaže Predrag Milenković, direktor Sportskog centra Kruševca.

Cena dnevne karte za otvorene bazene je 300 dinara. Radno vreme bazena je radnim danima od 10 do 19 časova, a vikendom od 9 do 19 časova. Zatvoreni bazeni radiće svakog dana od 12 do 16 časova.

Inače, prošle godine izvrešna je kompletna rekonstrukcija bazena i koštala je 58 miliona dinara, od toga, za kompletno renoviranje olimpijskog bazena izdvojena sredstva u iznosu od 36 miliona dinara iz budžeta Grada Kruševac, a 22 milona dinara, za dečiji i srednji bazen, obezbedilo je Ministrsvo državne uprave i lokalne samouprave.

M. J.