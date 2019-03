U Kruševcu na protestu „1 od 5 miliona“ potpisivana peticija za smenu direktora, u Trsteniku ponovljen zahtev za smenu lokalne vlasti

Na večerašnjem protestu „Jedan od pet miliona“, koji se petu nedelju zaredom održava na Trgu glumaca, Kruševljani su potpisivali peticiju za smenu direktora Toplane. Istovremeno su zatražili procesuiranje odgovornih za situaciju u tom preduzeću i umanjenje tri naredna računa za grejanje

Na zahteve građana koji protestuju, a čiji je ovo deo, podsetila je studentkinja Milica Mihajlović, koja je medju organizatorima protesta. Zahtevi su, kako je kazala, da gradonačelnica Jasmina Palurović podnese ostavku, da to učine i gradski većnici i članovi Nadzornog odbora Gradske toplane, potom da „Kruševac bude bezbedan grad kojim ne upravljaju kriminalni klanovi“, da zdravstveni radnici imaju bolje uslove za rad, a pacijenti bolje uslove lečenja, da lokalne televizije primete da se u njihovom gradu dešavaju protesti, te da predsednik Srbije Aleksandar Vučić podnese ostavku.

Ona je napomenula da „Kruševac nije uz Vučića“, kako je pisalo prilikom njegove nedavne posete Kruševcu, već da je „Kruševac uz Kruševljane“.

Protestanti su tokom šetnje izveli performans tokom koga su izvršili dezinfekciju prostora ispred Spomenka kosovskim junacima, gde je u nedelju bila postavljena bina za pomenuto obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a isto su uradili i ispred Gradske uprave.

Kruševljanka, dramaturg Jelena Popadić Sumić, koja se večeras obratila okupljenima rekla je da se obraća onima koji su ispravili ledja i spremni su da prošetaju svojim gradom.

– Ne obraćam se onima koje povezuje strah. Medju njima prvi imaju paničan strah od gubljenja vlasti jer time gube mnoge beneficije, a mnogi, nadam se, da će izgubii i slobodu. Ovi drugi se plaše promena iz ovih ili onih razloga pa zato broje, cinkare, popisuju. Mi koji smo ovde plašimo se za svoju egzistenciju i budućnost, plašimo se kazne, plašimo se osvete i odmazde za svaku izgovorenu reč i dolazimo dotle da je ovo država u kojoj se vlada strahom i u kojoj vlada strah – rekla je ona.

U Srbiji je, kako je kazala, rizično završiti fakultet jer se posao teško dobija ako nemaš člansku kartu, rizično je biti bolestan jer lekari ne mogu da vas zaštite od bahatih posetilaca koji neće ni masku da stave poput Aleksandr Vučića, rizično je imati dobrog prijatelj jer će on ubrzo otići u beli svet, rizično je biti reka jer prete mini hidorelektrane, biti žena jer imamo primer Marije iz Brusa, rizično je biti predstava, kao predstava „Dr Nušić“, rizično je živeti.

– Mnogi su me pitali zašto pristajem daagovorim, kako se ne bojim, jesam li svesna koliki je to rizik. Ne znam da li sam svesna, ali znam da je u ovom trenutku najveći rizik ne preuzimati nikakv rizik – kazala je ona.

Konstatovala je da svi imaju lične razloge zašto učestvuju u protestima ali da je krajni cilj zajednički – svrgavanje diktature i uspostavljanje normalne i pravne države.

Da građani koji protestuju imaju posla sa ljudima koji su im ukrali državu rekao je aktivista Lokalnog fronta iz Kraljeva Vladan Slavković poručivši da je posao gradjana koji protestuju da vrate državu koju je aktuelna vlast ukrala.

– To su ljudi koji misle da mogu da ubiju svakog na pešačkom prelazu, na naplatnoj rampi, da mogu da ubiju svakog i da ne odgovaraju zbog toga ili da odgovaraju samo onome čiju partijsku knjižicu imaju, ali to neće moći – kazao je on.

Protestanti su u Kruševcu večeras noslili parole „Ološ uzvraća udarac“, „Kruševac se mrzne, Jasmina se češlja“, „Počelo je“, „Uzmite nam parole, ostaće nam motke“, „Linč, silovanje, nasilje trpimo sedam godina“, „Hoćemo pasoše za more ne za posao“.

Parole „Ne zaboravljamo Olivera“, „Stop diktaturi“, „Stop medijskom mraku“ i „Abdiciraj!“ nosili su okupljeni gradjani u Trtseniku koji su sinoć održali sedmi protest „Jedan od pet miliona“.

Protestna šetnja je, prema navodima oranizatora, počela na platou ispred zgrade opštine Trstenik gde su se najpre okupljenima obratili novinar Dragan Marković Best i privrednik u penziji Saša Pešterac.

Marković je rekao da „nema odustajanja od borbe protiv sistema u kome lažne tetke kupuju stanove od 200 evra, a u kome su obični ljudi primorani da za sok i sendvič jure po stranačkim skupovima“.

– Borimo se protiv sistema u kome je stranačka lojalnost jača od struke i znanja, u kome je luksuz da pošaljete dete na ekskurziju, da sa porodicom odete na letovanje. Borimo se protiv sistema u kome je novinarska profesija dovedena na stub srama, koji proizvodi novinare poput ‘Barbare’ i u kome vlast našim parama kupuje televizije za sopstvenu propagandu -rekao je on.

Privrednik u penziji Saša Pešterac kazao je da režim u Srbiji manipuliše ekonomskim pokazateljima navodeći da je nadoknada za njegov trud, rad i 23 godine radnog staža 23.058 dinara.

– To je moja penzija. I nije problem u meni, već u tome što sam ja kao privatnik imao 12 zaposlenih i što se sada postavlja pitanje kolika će njihova nadoknada biti – rekao je Pešterac i postavio pitanje da li je to „zlatno doba o kome režim govori“.

Učesnici protesta u Trsteniku su podržali zahteve koji se iznose svake subote na skupovima „Jedan od pet miliona“ u Beogradu i zatražili ostavke lokalnog rukovodstva i „oslobadjanje“ Radio-televizije Trstenik koja je kako su naveli, postala „servis vladajućeg režima, uprkos činjenici da se za njen rad izdvaja više od 10 miliona dinara iz opštinskog budžeta“.

U Kruševcu na protestu „1 od 5 miliona“ potpisivana peticija za smenu direktora, u Trsteniku ponovljen zahtev za smenu lokalne vlasti

