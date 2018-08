Na turniru u malom fudbalu na pesku, koji je u okviru manifestacije „Sportsko leto 2018 “ organizovao Sportski savez Kruševac, učestvovalo je 90 dečaka i devojčica iz Kruševca i okoline, podeljenih u osam ekipa

Pravo da učestvuju imali su mladji od 14 godina. Pobedila je ekipa Car Lazar koja je nakon penala bila bolja od Knez Lazara. Treće mesto je zauzeo Prosoker pobedivši žensku ekipu Napretka.

Za najboljeg golmana proglašena je Milica Petrović (ŽFK Napredak), najbolji stelac je bio Pavle Mihajlović (Prosoker) koi je postigao sedam golova, a najbolji igrač Mateja Matković iz Car Lazara.

Najboljim pojedincima i ekipama medalje, diplome i pehare uručili su istaknuti fudbaler Napretka Bojan Miladinović – Kapka i generalni sekretar Sportskog saveza Kruševca Dušan Pešić.

U okviru iste manifestacije dan ranije je održan turnir u odbojci na pesku.

Okupilo se 60 takmičara, odnosno 30 ekipa, koji su se nadmetale u četiri kategorije.

U uzrastu dečaka do 16 godina pobedio je tandem Lazar Jovanović i Nikola Savić, medju devojčicama do 14 godina najbolje su bile Vasilija Vučićević i Anastasija Savić. U kategoriji devojaka do 16 godina prvo mesto osvojile su Katarina Pavlović i Anja Tenjović, dok su medju devojkama do 18 godina pobedile Kristina Milosavljević i Marta Sokolović.

Najuspešniji takmičari nagrađeni su medaljama.

Turnire je pratilo po pedesetak posmatrača.

Turniri u fudbalu i odbojci na pesku okupili oko 150 mladih

Na turniru u malom fudbalu na pesku, koji je u okviru manifestacije „Sportsko leto 2018 “ organizovao Sportski savez Kruševac, učestvovalo je 90 dečaka i devojčica iz Kruševca i okoline, podeljenih u osam ekipa Pravo da učestvuju imali su mladji od 14 godina. Pobedila je ekipa Car Lazar koja je nakon penala bila bolja od Knez Lazara. Treće mesto je zauzeo Prosoker pobedivši žensku ekipu Napretka. Za najboljeg golmana proglašena je Milica Petrović (ŽFK Napredak), najbolji stelac je bio Pavle Mihajlović (Prosoker) koi je postigao sedam golova, a najbolji igrač Mateja Matković iz Car Lazara. Najboljim pojedincima i ekipama medalje,…