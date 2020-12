TičeMeSe  – ne zatvaraj oči pred nasiljem! 

U okviru globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, po drugi put sprovodi kampanju „Tiče me se“, koja za cilj ima stvaranje društva koje neće tolerisati nasilje nad ženama.Ove godine kampanja je usmerena na podsticanje šire okoline da pruži podršku ženama koje su žrtve nasilja u porodici ili u partnerskom odnosu

Kampanja #TičeMeSe obraća se direktno komšinicama i komšijama, koji su često, i pre bliskih prijatelja i članova porodice, prvi svedoci toga da je žena izložena nasilju.

Iz UNDP-a podsećaju da je nasilje u porodici ozbiljan problem koji nesrazmerno više pogađa žene i devojčice, i da u Srbiji, u proseku, svakih 7 do 10 dana jednažena bude ubijena u kontekstu nasilja u porodici.

– Žene često ne govore o nasilju i ostaju u odnosu u kome su mu izložene jer strepe za sopstvenu i bezbednost dece, tome doprinosi i ekonomska zavisnost od partnerakao i strah od osude društva – kažu u UNDP-u.

Navode i da trenutna situacija globalne zdravstvene krize, kao i mere za sprečavanje širenja epidemije korona virusa mogu da predstavljajudodatnu prepreku da žene prijave nasilje i potraže odgovarajuću pomoć.

Iz UNDP-a ističu da nasilje u porodici ne treba da se shvata kao privatni problem jer nasilnici to mogu da shvate kao potvrdu za to što čine.

– Za žrtve nasilja je važno da znaju da u njihovoj blizini postoji neko kome mogu da se obrate za pomoć i podršku, kao i da se nasilnicima pošalje poruka da je njihovo ponašanje neprihvatljivo. Nasilje u porodici ne utiče samo na neposredne žrtve, već i na njihovu decu, širu porodicu, i na celu zajednicu – tiče se svih nas –napominju oni.

Pozivaju sve koji sumnjaju da se nasilje dešava da to prijave policiji, anonimnim i besplatnim pozivom na broj 192 ili 0800 100 600, dok je za informacije i podršku, svakog radnog dana od 10 do 20 sati, dostupan SOS telefon Autonomnog ženskog centra: 0800 100 007. Za osobe sa područja Rasinskog okruga dostupan je i SOS telefon 066 006 606 svakog radnog dana od 12 do 20 sati i subotom od 12 do 19.

#TičeMeSe – ne zatvaraj oči pred nasiljem!

