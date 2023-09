Štrajk glađu zbog duga

Nikola Radovanović (1991) iz Donjih Vratara, kod Aleksandrovca, štrajkovao glađu zbog duga Hladnjače „Gornje Polje“ iz Lepenca kod Brusa od 10 miliona dinara za malinu i kupinu

– Otkupljivao sam malinu i kupinu od 44 kooperanta na registrovanom otkupnom mestu Donji Vratari, opština Aleksandrovac. Za hladnjaču „Gornje Polje“ iz Lepenca, kod Brusa, radim od 2015. godine. Prošle godine sam otkupio 32 tone kupina i 30 tona malina u vrednosti od oko 23 miliona dinara. Plaćeno je 13, a dug je ostao 10 miliona dinara već godinu dana – kaže Nikola Radovanović, koji štrajkuje glađu 50 – ak metara ispred ove firme, i nastavlja:

– Pokušavali smo na sve načine da naplatimo dug, strpljivo smo čekali godinu dana, a Hladnjača nije izvršila uplatu za preuzetu robu. Prošlogodišnja cena maline je bila 500 dinara i to je bio iznos koji su odredili hladnjačari i mi na to nismo uticali. Mi ne tražimo kamatu za godinu dana, već samo osnovicu duga – ističe on.

Ova godina je bila katastrofalna za poljoprivredu i selo u Župi i potkopaoničkom kraju. U januaru nije bilo snega da bi se natopila zemlja, a u junu su bile velike poplave. Područje opštine Aleksandrovac je bilo vrlo ugroženo, a štete su bile među najvećim u Srbiji. U selu Donji Vratari pokrenuto je 17 klizišta, ljudima su stradale kuće, štale, zatim putevi, a parcele pored reke su bile poplavljene i maline i kupine su uništene. Ove godine prinos maline i kupine je bio manji za 50 posto u odnosu na prošlu godinu.

– U Gornjoj Župi i potkopaoničkim selima zima je uvek duga i teška, a ljudima hitno trebaju pare. Deca su pošla u školu, potrebno je spremiti ogrev i zimnicu i zato nam je nužna hitna isplata duga. Cenu ovih proizvoda su odredile hladnjače. Mi nismo imali nikakvog udela u tome, a njih niko nije silom naterao da otkupe celokupan rod.

Stupio sam u štrajk glađu 29. avgusta u 17 sati, ništa ne jedem, a pijem samo vodu. U petak mi se zdravstveno stanje pogoršalo, pa me je u Dom zdravlja Brus odvezla policija.

Konstatovana mi je povišena aritmija, povećan šećer u krvi (8,5) i visok krvni pritisak (170/90). Juče u 11 sati zvao me funkcioner iz Ministarstva poljoprivrede i obećao podršku.

Dao mi je čvrste garancije da će na račun hladnjače biti odobren kredit od 30 miliona dinara u sredu, najkasnije u četvrtak, 7. septembra. Sa takvim obećanjem ja sam prekinuo štrajk glađu, a ukoliko ne bude sve rešeno do narednog petka u 18 sati ja se vraćam, zajedno sa najmanje deset ljudi, u novi protest do konačnog ispunjenja naših zahteva – odsečan je naš sagovornik.

Radovanović se nada da će Ministarstvo poljoprivrede održati svoje obećanje i da do novih i radikalnijih protesta neće doći.

– Vlasnik Hladnjače treba da mi da pisanu garanciju da će nam biti uplaćen celokupni dug za robu, rad i prevoz od tog kredita. Ukoliko to ne bude ispoštovano nastavljam štrajk u petak. Vlasnik hladnjače je rekao da ima 250 kooperanata i da ukupno duguje oko 37 miliona dinara. Pored malinara i kupinara iz Donjih Vratara, on duguje i proizvođačima iz bruskih sela.

Podršku Nikoli Radovanoviću pružila je grupa od petnaestak malinara i kupinara koji su tražili sastanak sa vlasnikom ove hladnjače. Posle izvesnog vremena vlasnik Hladnjače je stupio u razgovor sa ovom grupom svojih kooperanata.

Nikoli Radovanoviću je dao pisanu garanciju da će sav novac od kredita isplatiti za dug proizvođačima maline i kupine i to odmah po izvršenoj uplati od strane Poštanske štedionice.

Posle ovog sastanka, Nikola Radovanović je ponovo prebačen u Dom zdravlja, jer mu se zdravstveno stanje pogoršalo. Krvni pritisak mu je i dalje bio visok, aritmija mu je skočila na 130, a šećer na 10. Primio je dve boce infuzije i u očekivanju uspešnog rešavanja ovog problema prekinuo štrajk glađu.

Ž. Milenković