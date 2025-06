Spremite se – stiže Gnezdo FEST 2025.

Od 10. do 13. jula obala reke Rasine u Bivolju i Alternativni kulturni centar biće domaćini četvrtog izdanja Gnezdo FEST-a, besplatnog festivala koji već godinama uspešno okuplja umetnike, porodice, aktiviste i radoznale posetioce iz Kruševca i šire okoline

I ove godine posetioce očekuje bogat i raznovrstan program, podeljen na više lokacija – plažu, stejdž i prostorije AKC Gnezda. Kroz četiri dana festivala smenjuju se muzički nastupi, filmske projekcije, pozorišne predstave, radionice za decu i odrasle, joga na otvorenom i brojna iznenađenja.

Festival počinje u četvrtak, 10. jula, jutarnjom radionicom gline za decu ĆIRAMIDA, koja će se održati od 10 do 12 časova na plaži. Popodne je rezervisano za interaktivnu radionicu „Hajde da se igramo“ sa Lidijom Užarević od 16 do 18 časova, nakon čega sledi joga za sve uzraste od 18 do 19 časova. U večernjem terminu, publika će moći da uživa u nastupu na svili u izvođenju grupe Cirkusfera. Na muzičkoj bini, od 16 do 20 časova predviđen je DJ set, zatim koncert Bam Bam kolektiva od 20 do 22 časa, dok je kraj večeri rezervisan za Gnezdo FM i otvoreni jam session.

Filmski program Gnezdo bioskopa počinje u 20 časova projekcijom dokumentarnog filma „Gvozdene kapije“ iz selekcije BELDOCS ECHO, a nastavlja se u 22 sata kratkim filmovima MikroFAF festivala pod nazivom „Off Stream“. Na terasi AKC Gnezda biće otvoren Rooster playcorner od 18 do 22 časa.

U petak, 11. jula, jutro na plaži ponovo počinje radionicom gline za decu, a popodne donosi još jedno izdanje radionice sa Lidijom Užarević, zatim i opuštajuću sesiju joge. Na stejdžu se od 16 do 19 časova smenjuju DJ-evi, dok će od 19 sati nastupiti Nikola Lučić, a od 20 do ponoći publika će imati priliku da čuje bendove Ukor, Enum, Goatmare & HellSpades i Ludwig Ludwig. U istom terminu, od 20 sati biće prikazan film „Obračun u Helsinkiju“, dok će Rooster playcorner i tog dana biti otvoren na terasi.

Subotnji program, 12. jula, počinje već u 10 časova uz ĆIRAMIDA radionicu, dok se od 12 do 15 časova organizuje „Porodični vremeplov“, kreativna radionica koju vodi kolektiv Ritual Creations. Joga za sve planirana je za 18 sati. Stejdž tog dana donosi DJ setove Četrnaestog i Igora Antića, a od 21.30 publika će moći da pogleda predstavu „Neka Deca“ Teatra TO. U nastavku večeri, od 23 časa, sledi muzički program Novi Talas DJ seta. Filmski deo večeri posvećen je projekciji dokumentarca „U potrazi za Amani“, dok će Rooster playcorner ponovo biti otvoren na terasi od 18 do 22 časa.

Nedelja, 13. jul, obeležiće se porodičnim, dečjim i inkluzivnim sadržajem. Od 11 časova na plaži će se održati žonglerska radionica, a u podne takmičenje u pravljenju kula u pesku. Program nastavlja Udruženje za pomoć osobama sa autizmom, koje od 18 do 19 časova izvodi program „Igram, pevam, plešem“. Stejdž tog dana otvara predstava za najmlađe „Kućica brojeva“, u izvođenju Kinetrop teatra, već u 10 ujutru. U 20 časova, u prostorijama Gnezda, biće održana konferencija o pravima prirode koju zajednički organizuju PATOS, Tri groša iz Beograda i platforma Kulturociklin, a zatim sledi DJ set Blistok. Bioskopski program zatvara film „Pisma iz Vučije ulice“, dok će Rooster playcorner i poslednjeg dana festivala biti otvoren od 18 do 22 časa.

Gnezdo FEST je zamišljen kao prostor slobode, susreta i kreativnosti, mesto za sve generacije i interesovanja. Ujedno, to je i mesto podrške, zajedništva i razmene, koje postaje sve značajniji deo kulturne mape Kruševca. Ulaz na sve programe je besplatan, a festival je podržan od strane European Endowment for Democracy. Dizajn Gnezdo FEST-a 2025. potpisuje Antun Gverović.