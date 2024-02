Smart Tech System iz Kruševca dobitnik sredstava programa „Raising Starts“

U Biznis inkubator centru Kruševac danas je Vladimir Šutanovac, mladi preduzetnik koji je pobednik ovogodišnjeg programa „Raising Starts“ predstavio svoj inovativni program.

Raising Starts je prvi pree-seed program u Srbiji koji istovremeno obezbeđuje i stručnu i finansijsku podršku do 20.000 CHF, bespovratno, bez učešća novim startUp timovima i kompanijama u najranijim fazama razvoja inovativnih proizvoda i usluga.

Vladimir je zajedno sa svojim kolegom Ivanom Stupljaninom osnovao Smart Tech System, startUp koji se bavi proizvodnjom kompletnog rešenja za automatizaciju proizvodnih procesa u plasteničkom uzgoju biljaka.

-Naša ideja je bila da razvijemo proizvod koji će biti srpski proizvod i koji će pomoći da plastenički proizvođači automatizuju maksimalno koliko je moguće proizvodnju i da sve što su do sada manuelno radili, prikupljali temperaturu, podatke o kvalitetu zemljišta, da se sve to olakša uz pomoć automatizacije zahvaljujući našem softveru koji je predviđen da obradi podatke i tako poboljša same uslove gajenja biljaka – istakao je Vladimir Šutanovac

Projekat „Raising Starts“ sprovodi Naučno tehnološki park Beograd u saradnji sa NTP Čačak i NTP Niš uz podršku Vlade Švajcarske. U septembru prošle godine građani Kruševca su imali priliku da čuju sve o ovom programu i da se prijave u Biznis Inkubator centru koji je takođe jedan od partnera ovog programa.

-Posebnu zahvalnost dugujemo Biznis inkubator centru i direktorki Martini Manojlović. Na događaju koji je bio organizovan u septembru mesecu prošle godine, mi smo saznali da postoje takvi programi koji podržavaju ideje i ukoliko mislite da nemate sredstava za ostvarenje sna, takvi programi služe da vas razuvere. Mi smo jedan od 21-og tima koji je dobio to finansiranje, jedini iz ovog kraja – rekao je Šutanovac

Iz Biznis inkubator centra poručuju da su ponosni i srećni što je naš sugrađanin dobio ovu veliku nagradu.

-Ponosni smo što imamo dobitnika „Raising Starts-a“, u pitanju je i finansijska i mentorska podrška. Ovo je prvi put u Kruševcu da neko dobije ovakvu nagradu i podršku od Švajcarske vlade – ukratko je prokomentarisala direktorka Biznis inkubator centra, Martina Manojlović

M.Milošević