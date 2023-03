Sledećeg vikenda se u Kruševcu održava polumaraton

Zbog održavanja, osmog po redu, polumaratona u Kruševcu od 18. marta će u pojedinim ulicama biti sprovedena privremena zabrana saobraćaja, koja će trajaće do 19. marta. Propuštanje vozila vršiće se na pet lokacija.

U subotu, 18. marta, od 16 časova do nedelje, 19. marta, u 16 časova za saobraćaj će privremeno biti zatvorena Ulica Vidovdanska, od Trga kosovskih junaka do Takovske.

Takođe, 18. marta od 18 časova do 19. marta u 16 časova biće zatvorena Ulica Nemanjina i deo Kosovske, od Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja do Slobodišta.

Dana 18. marta, od 8 do 16 časova, saobraćaj će biti zabranjen na Trgu kosovskih junaka, u Kosovskoj ulici od Nemanjine do Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja. Potom, u Ulici kralja Aleksandra Ujedinitelja, od Kosovske do Slatinske. U Ulici Slatinskoj, od Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja do Ulice Slobodana Jovanovića, kao i u Ulici Slobodana Jovanovića. Zatim u Ulici Dostojevskog, od Ulice Slobodana Jovanovića do Hajduk Veljkove. U Hajduk Veljkovoj, od Ulice Dostojevskog do Poručnika Božidara. Saobraćaj je zabranjen i na Trgu Kosturnica, od Poručnika Božidara do Dositejeve, te u Ulici Dositejevoj, na Trgu fontana i u Vidovdanskoj od Trga fontana do Topličine.

Propuštanje vozila vršiće se na pet lokacija: na raskrsnici Vidovdanske i Takovske, potom na raskrsnici Hajduk Veljkove i Nikole Tesle, zatim na raskrsnici Ulice Užičke i Kosovske, na raskrsnici Kosovske i Nikole Tesle, kao i na raskrsnici Majke Jugovića i Kosovske.

Na trasi polumaratona je određena i zabrana zaustavljanja i parkiranja, kao i u Ulici Hajduk Veljkovoj i Nemanjinoj u subotu, 18. marta, od 18 časova.