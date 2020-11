Zbog pojačanih protivepidemioloških mera kulturne institucije u Kruševcu skratile su svoje radno vreme do daljnjeg. Broj osoba u izložbenom prostoru ograničen je na 5

Trenutne postavke u kruševačkom Narodnom muzeju, Kući Simića i Umetničkoj galeriji mogu se pogledati svakog dana od 8 do 15 časova. Podsećamo, u Muzeju trenutno je postavljena izložba “Britanci i Drugi svetski rat u Jugoslaviji” i traje do 10. decembra. Nedavno otvorena izložba fotografija “So i svetlo” se može pogledati u Umetničkoj galeriji do 12. decembra, a izložba “Više od igre” u Kući Simića pred sugrađanima je do kraja godine.

Zaljubljenici u umetničku fotografiju mogu da uživaju još dva dana u izložbi “Tu mač” , postavljenoj u foajeu i Maloj sali Kruševačkog pozorišta, od 9 do 15 časova. U isto vreme može se pogledati i izložba “Mali formati” u Legatu Milića od Mačve.

U Beloj sali Kulturnog centra, je izložba karikatura sa Međunarodnog festivala humora i satire “Zlatna kaciga”. Za posetioce je otorena od 8 do 15 časova.

Ljubitelji umetnosti i kulture trenutne postavke mogu da pogledaju uz poštovanje svih preventivnih mera.

M.S.

Skraćeno radno vreme izložbenih prostora

