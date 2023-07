Servisne informacije za petak 28. jul

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas 2 do 15 časova bez vode će biti Kruševac – Kralja Milutina (od Cara Lazara do Cankareve), Miletine Bune (od Kralja Milutina do Cankareve) i Hilandarska; Lazarica – Aleksandrovačka, stoji u saopštenju Vodovoda.