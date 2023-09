Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas do 15 časova bez vode će biti Parunovac, Norveška ulica. Zbog izrade vodovodnog priključka danas do 15 časova bez vode će biti ulica Takovska od Čupićeve do Stanislava Biničkog, Gavrila Principa od Kneza Miloša do Raške i prateće ulice, Jelene Anžujske i Moravska od Meše Selimovića do koridori kao i Rasadnik.