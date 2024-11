Servis: Zastoji u snabdevanju vodom, deo Bagdale bez struje

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15:00 časova bez vode će biti Čitluk (Sopoćanska ulica), Dedina (Krušedolska) i Bivolje – Bivoljska ulica od Branka Radičevića do Vidovdanske

Uz to – u toku je izrada vodovodnog priključka pa iz kruševačkog „Vodovoda“ saopštavaju da će od 8:00 do 15:00 časova bez vode biti Čitluk, Koševi, Mačkovac, Globoder,

Pepeljevac, Lukavac, Trebotin, Mala Vrbnica, Velika Vrbnica i deo opštine Trstenik koji se snabdeva sa sistema Ćelije.

„Elektrodistribucija“ ovog jutra najavljuje da će do prekida napajanja eletričnom energijom doći: u delovima sela Razbojna (od 8:30 do 14:00) i Modrica (od 9:00 do 16:00), kao i ulice 29. novembra i Komandira Sande (od 9:30 do 12:00) i Save Kovačevića (od 9:30 do 14:00) na Bagdali.

JKP “Gradska toplana” Kruševac proizvodi i distribuira energiju putem svojih toplotnih izvora protokolarno.

Za sve informacije, pomoć i podršku, korisnici se mogu obratiti našem call centru i dispečerima putem sledećih brojeva telefona: 0800/035-037; 037/447-791 i 037/443-258, svakog dana od 7 do 22 časa.