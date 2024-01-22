Servis: Raspored cisterni sa pijaćom vodom
Postavljeno: 22.01.2024
Dopuna pokretnih i stacionarnih cisterni sa pijaćom vodom za korisnike na teritoriji grada Kruševca:
1. MAKREŠANE (2 STACIONARNE) – GORNJA ZONA (ŠKOLA) I SKRETANJE KA ŠKOLI
2. DEDINA (2 STACIONARNE) – GORNJA ZONA (PREMA CRKVI) I AUTOBUSKO
STAJALIŠTE
3. MOBILNA CISTERNA – JASIKA – KUKLJIN – BELA VODA – ŠANAC – GAVEZ
4. MOBILNA CISTERNA – SRNJE – PADEŽ – VRATARE
5. MOBILNA CISTERNA – KRVAVICA – ŠAŠILOVAC
6. MOBILNA CISTERNA – DEDINA – MAKREŠANE
7. MOBILNA CISTERNA – VODOVOD KRUŠEVAC – DOPUNJAVANJE CISTERNI
Dopuna pokretnih i stacionarnih cisterni sa pijaćom vodom za korisnike
na teritoriji opštine Ćićevac:
1. ĆIĆEVAC (3 STACIONARNE) – LUKOIL, IMPREGNACIJA I KOD ŠKOLE
2. LUČINA (2 STACIONARNE) – KOD KAFANE SLAVICA I KOD ŠKOLE
3. STALAĆ (3 STACIONARNE) – KOD ŽELEZNIČKE STANICE, KOD ŠKOLE I KOD
PRODAVNICE
4. GRAD STALAĆ (3 STACIONARNE) – KOD DOMA KULTURE, KOD PRODAVNICE, KOD
ŠKOLE
5. MRZENICA (1 STACIONARNA) – KOD AUTOBUSKOG STAJALIŠTA
6. MOBILNA CISTERNA – ĆIĆEVAC
7. 1 MOBILNA CISTERNA – VODOVOD KRUŠEVAC – DOPUNJAVANJE CISTERNI
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