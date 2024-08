Savet stručnjaka: Nema rakije bez destilacije

Proizvodnja destilisanih alkoholnih pića bazira se na fermentaciji, prirodnom procesu raspadanja organskih materija koji sadrže šećere. Da bi se fermentacija dogodila potrebni su i kvasci, mikroorganizmi koji žive i množe se u matriksu koji sadrži ugljovodonike – posebno jednostavne šećere. Kvasaca ima svuda u prirodi, čak i u polarnim područjima i pustinjama.

Voće za fermentaciju treba pripremiti s puno pažnje jer jedino kvalitetna sirovina može dati vrhunsku rakiju. Samo zdrave i zrele plodove, iz kojih se obavezno odvoje peteljke i koštice, idu u proces mlevenja, a zatim se njihova sveža pulpa i sok pune u tankove za fermentaciju. Fermentacija se odvije bez prisustva vazduha, u zatvorenim sudovima i u strogo kontrolisanoj temperaturi, kako bi se očuvale arome.

Fermentisani materijal zatim se prebacuje u kotao (kazan) za pečenje rakije i započinje proces destilacije. Alkoholna destilacija se odvija zbog različitih tačaka isparavanja alkohola (78.5 ° C) i vode (100 ° C). Kad se fermentisano voće koje sada sadrži etil-alkohol zagreva do temperature iznad 78,5 ° C, a ispod 100 ° C, para koja odlazi iz tečnosti se kondenzuje. Taj kondenzat će imati veću koncentraciju alkohola.

Ovaj proces rakije prolaze dva puta, a pri drugoj destilaciji, na početku i na kraju odvajaju se svi štetni sastojci koji nemaju mesta u vrhunskoj rakiji: metil-alkohol, različite kiseline, patočna ulja i sl. Ono što ostaje naziva se još i„srce“ rakije.

Samo taj najbolji i najkvalitetniji destilat ide na odležavanje ili sazrevanje i postaje vrhunska rakija.

Foto: Pixabay

Slađana Cvetković, spec.struk.inž savetodavac za prehrambenu tehnologiju Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kruševac