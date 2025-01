Saša Nešić i dalje predsednik Saveza samostalnih sindikata

Na redovnoj Izbornoj Skupštini Saveza samostalnih sindikata za Kruševac, Ćićevac, Brus i Varvarin, za predsednika je ponovo izabran Saša Nešić, dosadašnji predsednik. On je na to mesto prvi put došao 2018. godine. Skupštini je prisustvovao i predstavnik Saveza samostalnih sindikata iz Beograda Ljubiša Nestorović

Saša Nešić, koji je bio jedini kandidat, dobio je 30 glasova, odnosno glasove svih prisutnih članova Izborne skupštine. Pravo da glasa imalo je njih 38, a među njima su članovi starog i novog saziva Veća.

– U mandatnom periodu od 2020. do 2025. godine smo imali problem sa virusom kovid 19 koji je doveo do zatvaranja fabrika, firmi i ustanova. Zahvaljujući zajedničkom radu Gradske uprave i Saveza samostalnog sindikata Rasinskog okruga nijedan radnik nije ostao bez posla. Danas nije jednostavno izgraditi sindikalnu svest. Zato u potpunosti podržavamo rad sekcije mladih, koja je već drugi mandat aktivna na nivou našeg sindikata. Podržavamo i rad sekcije žena. U novom sazivu Veća izabrano je 11 žena. Tokom ovog mandata učestvujemo aktivno u radu socijalno- ekonomskog saveta. Držimo do tradicije organizovanog obeležavanja prvog maja i uranka na Bagdali. Posebno bih istakao zadovoljstvo saradnjom sa lokalnom samoupravom, velikom razumevanju pri pregovorima i potpisivanju kolektivnih ugovora. Činićemo sve što je potrebno i u narednom periodu da unapredimo kruševačku privredu – rekao je Nešić.

Dosadašnji rad predsednika Nešića pohvalio je predstavnik Saveza samostalnih sindikata iz Beograda Ljubiša Nestorović.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su Igor Kostovski (JP za urbanizam i projektovanje), Ana Mladenović (Henkel Merima) i Kojica Milenković (JKP Kruševac).

Na sednici su verifikovani mandati članovima Veća za mandatni period od 2025. do 2030. godine i to: sindikat hemije i nemetala – Milosav Vukojičić, Mirko Đenadić i Ivica Ivanović; Sindikat drumskog saobraćaja – Nikola Stanković, Predrag Milaković i Vlada Tomić; Sindikat poljoprivrede, duvanske industrije i vodoprivrede – Milan Petrović, Lidija Milanović i Ana Milutinović; odbor pravosuđa – Boban Vlajić i Miljan Ivanović; odbor kulture i umetnosti – Dragan Marinković i Jasmina Banović; Sindikat radnika uprave – Irena Stojanović i Dalibor Radić; Sindikat komunalno stambenih delatnosti – Saša Nešić, Saša Ćatić, Marko Marković; Sindikat radnika šumarstva i prerade drveta – Zoran Živančević i Goran Dunjić; sindikat radnika za predškolsko obrazovanje i vaspitanje – Sonja Remović; Sindikat ugostiteljstva i turizma – Dejan Sinđelić.

Verifikovani su i mandati članovima Veća po teritorijalnom principu – Srđan Živanović (Kruševacput), Gordana Bogosavljević (Trayal korporacija), Miloš Stošić (Henkel Merima), Predrag Cvetković (JKP Vodovod Kruševac), Suzana Milojević (Jugoprevoz Kruševac).

Za članove Veća iz povereništva Ćićevac, Brus i Varvarin imenovani su Vesna Marković, Mladen Jovanović i Ivana Krstić.

