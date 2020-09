Sa suđenja za napad na Borka Stefanovića – iznesene završne reči, presuda u ponedeljak

Više javno tužilaštvo u Kruševcu zatražilo je danas 4,5 godine jedinstvene kazne zatvora za Miloša Šaponjića-Šapu(39), a po 3,5 godine za Marka Živkovića-Buvca (30) i Danijela Gmijovića-Caftu (30), koji su optuženi zbog incidenta ispred MZ Rasadnik novembra 2018. godine, kada su napadnuti Borko Stefanović, u to vreme lider Levice Srbije, aktivista Boban Jovanović iz Kruševca, kao i Dejan Palibrk, pripadnik Policijske uprave u ovom gradu

Sudijsko veće presudu će pročitati u ponedeljak, ali reakcija na predložene kazne već ima. Punomoćnik oštećenih Stefanovića i Jovanovića, Vladimir Todorić podvlači da su šokirani predloženim kaznama koje su, kako navodi, na zakonskom minimumu ili ispod njega.

– Oni su optuženi za ozbiljna krivična dela za koja su zaprećene kazne od 3 do 12 godina (nasilničko ponašanje), odnosno prvooptuženi Šaponjić i za krivično delo napad na službeno lice, za šta je zaprećeno od dve do 8 godina – napominje advokat Vladimir Todorović. – Za nas su predložene kazne neprihvatljive i na neki način je šokantno to što smo čuli. Nismo se složili s time, a u svemu ostalom što smo čuli od tužioca-jesmo.

Todorić navodi i da je Šaponjić bivši pripadnik Žandarmerije, tako da je između ostalog, napao svog bivšeg kolegu, dok su ostala dvojica “kolekcionari presuda”, “da su već dosta odslužili”, “ a jedan od njih dvojice čeka odsluženje još dve pravosnažne presude”.

– Voleli bi da vidimo koje će to biti olakšavajuće okolnosti ako ovakve kazne budu odmerene, kako će ih sud ceniti – iznosi Todorić. – Ljudi koji su u vreme vanrednog stanja izašli iz stana i otišli do prodavnice i prekršili meru samoizolacije, čak i bez da su nekoga zarazili su pravosnažno već osuđivani na tri godine. To je takva kazna, to je skoro na istoj ravni, kao ovo što se desilo. Ako je tako, neka se donesu dva krivična zakonika: jedan da važi za njih, kada kada izvrše delo nad svojim protivnicima, a drugi za običan svet, i onda će sve biti mnogo jasnije i bez ikakve potrebe da se ovde zanosimo mišlju da je zakon jedan za sve.

Oštećeni Borko Stefanović iznosi da se posle svega “oseća kao bačena krpa”, kao i da je napad bio “krvav, razbojnički, zločinački napad na političke neistomišljenike“. Uz tzv. dobro vladanje, dodaje Stefanović, okrivljeni mogu i ranije da se nađu na slobodi. Navodi i da su se okrivljeni ponašali neprikladno, bahato, da su se smejali i dobacivali.

– Ponavljam da ovo nije bio sukob, ni tuča, već pokušaj ubistva, kako mi smatramo – iznosi Stefanović, ocenjujući da je predlog kazni “uvreda za svakoga ko se očešao o Pravni fakultet”. – I tužilac i sudija treba da znaju da ovo sad nije pitanje samo suđenja za ono što je urađeno nama. Ovo je sada pitanje da li postoje obrisi pravde u ovoj zemlji, ili postoji samo golo nasilje.

U završnici današnjeg suđenja saslušana su još dva svedoka, posetioci tribine, kao i stručni veštak sudske medicine iz Niša, koji je ostao pri ranije prosleđenom nalazu i dopunskom mišljenju. Postupajući tužilac Srđan Živić izneo je da smatra kako je nedvosmileno dokazana krivica optuženih, da je u tom smislu najznačajnije svedočenje policijaca Dejana Palibroka, koji je na licu mesta prepoznao Gmijovića i Živkovića-Buvca i sam zadobio lakšu telesnu povredu, kada je sprečio Šaponjića da udari oštećenog Stefanovića koji se nalazio na zemlji.

Naveo je i brojne nedoslednosti i kontradiktornosti u izjavama okrivljenih i na kraju dodao da su listinzi pokazali i jasnu komunikaciju između okrivljenih.

– Jedina olakšavajuća okolnost je da su u pitanju porodični ljudi i imaju decu, a reč je o osuđivanim licima, koji očigledno vrše krivično delo na težak način – rekao je između ostalog zamenik javnog tužioca Živić.

Odbrana je bila mišljenja da tužilaštvo nije dokazalo krivicu, a advokat Jovana Vučković-Pejčić, koja zastupa su trojicu okrivljenih, u završnoj reči istakla je i da ima odstupanja u iskazima više svedoka, te da su svedoci saglasni samo u jednom, da je na licu mesta bilo više ljudi. Napomenula je da su njeni klijenti neaktivni u politici.

– Završili smo danas sa izvođenjem svih dokaza, dali smo završnu reč i čekamo odluku suda – rekla je nakon pretresa advokat Jovana Vučković-Pejčić. – Mislim da je korektno da ne komentarišem dokazni postupak i rezultate dokaznog postupka pre objavljivanja presude u ponedeljak.

I.R.

Sa suđenja za napad na Borka Stefanovića – iznesene završne reči, presuda u ponedeljak

