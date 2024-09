Redovna konferencija za novinare u GO SNS Kruševac

Danas je u prostorijama GO SNS održana redovna konferencija za medije.

Konferenciju je održala predsednica Saveta za informisanje SNS Kruševac Katarina Anđelković.

– Za nama je još jedna sednica Skupštine grada Kruševca na kojoj je raspravljano o važnim temama za dalji razvoj carskog grada i donete odluke koje će taj put i da prokrče. Sa naše strane možemo reći da smo zadovoljni načinom kako se realizuje budžet grada za 2024. godinu, i da je u prvih šest meseci ove godine ispoštovana očekivana dinamika priliva i odliva sredstava. Sa realizacijom planiranih prihoda od 55,42 posto možemo reći da smo još jednom dokazali da imamo ljude na čelu grada koji dobro planiraju dinamiku budžeta i da možemo i znamo da obezbedimo fiskalnu stabilnost. Isto možemo reći i za rashodnu stranu i da smo zadovoljni što je Kruševac i dalje veliko gradilište – ističe Anđelković.

Na konferenciji je rečeno da su mašine na terenu kako na gradskom tako i na seoskom području, gde se rešavaju dalji infrastrukturni i komunalni problemi.

– Ponosim se što je i gradonačelnik Kruševca najavio nove investicije u naš grad i dolazak investitora iz Grčke, koji je, po njegovim rečima, odmah posle razgovora sa rukovodstvom Grada odustao od daljeg obilaska Srbije i odlučio da svoju proizvodnju pokrene u Kruševcu, gde se očekuje prosečna zarada radnika u proizvodnji iznad 1.000 evra. To je dokaz da smo od Kruševca, grada nezaposlenih i katanaca na fabrikama napravili grad sa povoljnom privrednom klimom koja dovodi nove investitore i stvara uslove visokih zarada uposlenih lica – kaže Anđelković.

Iz SNS- a navode da od opozicije nisu ništa drugo ni očekivali osim još jedne serije pokazivanja neznanja i utvrđivanja ko će biti veći komedijaš.

– Scenarije nisu uspeli da zapamte pa su morali da čitaju unapred pripremljene govore sa papira, da reaguju po scenskom nastupu koji im je mašinski mozak isprogramirao, a verovatno ih je i postavljanje mikrofona za sedištima odbornika omelo u planovima koje su imali da od Skupštine naprave pozorište. Srećom, u tome nisu uspeli, ali su uspeli sebe još jednom da oboje šarenim bojama i na lica da stave sebi klovnovske noseve. Niti su znali o kojim tačkama se raspravlja, niti šta je to realizacija budžeta za šest meseci. Plan razvoja grada od 2025. do 2032. godine kao strateški dokument proglašavaju nevažnim sa jedne strane, a sa druge od njega bi da prave kratkoročni dokument predlažući konkretne akcije za njegovu realizaciju – kazala je Anđelković i nastavila:

– Jedni hvale, drugi kude metodologiju koja je korišćena, ali svakako smo shvatili iz njihovih nastupa da i dok su vladali gradom, a i kad bi to ponovo učinili, da to ne bi radili planski, već bi ga stihijski uništavali i pljačkali po već viđenom modelu do 2012. godine. Da se brinu o kvalitetu života građana na rečima, dokazali su, na delima nisu, jedino na društvenim mrežama. Prosto se utrkuju ko će koju društvenu mrežu da zatrpa svojim režiranim nastupima na terenu, ali i iz skupštine sale, da bi na kraju svoje gledaoce zaboravili da informišu kakav su odgovor dobili na njihove recitacije i da su bili obrisani argumentima-

Anđelkovićka se osvrnula i na pitanje Toplane.

– Tražili su da Toplana bude jedna posebna tema na nekoj od sednica i kad je došlo do ove, tražili su pauzu da se što bolje pripreme… A onda u najavi sednice njihov pravno ovlašćen lider, kojim se upravlja putem džojstika iz belog džipa najavljuje spektakl na sednici, raskrinkavanje Toplane. Na kraju videli smo loše odglumljene scenarije. Ni jednu jedinu reč konkretnih predloga mera za rešavanje problema Toplane nisu izgovorili, osim da prete kako će neko da odgovara. Na naše predloge kako da se reši problem Toplane usledila je lavina spinovanja i licitiranja. Prvo su krenuli sa licitacijom duga Toplane, koji se kreće u rasponu od 35 miliona evra, preko 1,8 milijardi dinara, a na kraju preko Tiktok mreže došlo je do 1,8 miliona dinara? Vrlo zanimljiva matematika. Dalje smo razgovarali kako da grad učinimo energetski efikasnim i raspravljali o inicijativi pokretanja javno- privatnog partnerstva za izgradnju Toplane, kojim bi mogli da se reše brojni problemi- finansijski, tehnološki i ekološki. Oni su se bavili pitanjem vlasnika firme koja je inicijativu pokrenula, pri čemu su se služili medijskim natpisima, a nikako konkretnim dokazima i argumentima – rekla je Anđelković i dodala da opozicija nije dala odgovor na pitanje člana gradskog veća ko je pre 2012. godine zadužio Toplanu i ostavio je u kreditima.

– Građani Kruševca su već navikli da opozicija nema šta konkretno da ponudi kao alternativu politici SNS, koju su u Kruševcu kreirali Aleksandar Vučić i Bratislav Gašić. Nama je važno da se borimo za interese građana ovoga grada, kao što to činimo od 2012. godine, čije temelje je postavio Bratislav Gašić. Od te politike nećemo ni pedalj odstupiti – zaključuje Anđelković.

