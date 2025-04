Radno vreme ustanova i prodavnica u Kruševcu tokom praznika

Tokom predstojećih prazničnih dana u Kruševcu, mnoge ustanove i prodajni objekti radiće po izmenjenom rasporedu. Građani se pozivaju da na vreme obave sve neophodne poslove, jer će pojedine službe imati skraćeno radno vreme, dok neke neće raditi uopšte

Biletarnica Kruševačkog pozorišta sutra neće biti otvorena za posetioce, kao ni u nedelju. U subotu karte će moći da se kupe u periodu od 10:30 do 12 sati, dok će u ponedeljak radno vreme biti od 12 do 18 časova.

Šoping centar BIG će sutra raditi skraćeno, od 10 do 18 časova. Dan kasnije, u subotu, vrata centra biće otvorena u uobičajenom terminu od 10 do 22 časa. U nedelju, 20. aprila, BIG neće raditi, dok se u ponedeljak, 21. aprila, vraća na standardno radno vreme od 10 do 22:00.

Kada je reč o poštanskim uslugama, tokom praznika neće biti moguće obaviti poštanske poslove.

Market Lidl u petak će raditi skraćeno, do 18 časova. U nedelju će biti zatvoren, dok će u subotu i ponedeljak raditi po redovnom radnom vremenu. Ostali veći marketi u gradu, poput Idee, Maxija i Rode, takođe će poslovati uobičajeno, osim u nedelju kada većina neće raditi.

Gradski i prigradski prevoz u organizaciji Jugoprevoza Kruševac u petak, nedelju i ponedeljak funkcionisaće po nedeljnom redu vožnje. U subotu će važiti subotni red, ali bez noćnih polazaka.

Dom zdravlja Kruševac prilagodio je rad svojih službi. Služba hitne medicinske pomoći, kao i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, biće dostupne građanima neprekidno svih dana tokom praznika.

Ambulanta u dijagnostičkom centru u petak i ponedeljak radiće od 7 do 20 sati, dok će u subotu i nedelju biti otvorena od 8 do 18. Ambulante u Konjuhu i Velikim Kupcima u petak i ponedeljak primaće pacijente od 7 do 14.30, u subotu od 8 do 13.30, dok će u nedelju biti zatvorene. Ambulanta u Velikom Šiljegovcu biće dostupna u petak i ponedeljak od 7 do 20 sati, a tokom vikenda od 8 do 13.30.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu u petak i ponedeljak radiće od 7 do 20 časova, dok će u subotu i nedelju biti dostupna od 8 do 18 sati.

JKP „Vodovod Kruševac“ obaveštava korisnike da neće raditi tokom Vaskršnjih praznika, počev od Velikog petka, 18. aprila, pa zaključno sa drugim danom Vaskrsa, ponedeljkom, 21. aprila. Takođe, tokom praznika ni blagajne neće raditi. Iz Vodovoda poručuju da će u tom periodu biti organizovana dvadesetetvoročasovna dežurstva, a eventualne promene na kanalizacionim i vodovodnim instalacijama, građani mogu prijaviti na besplatan korisnički broj telefona 0800/303 – 037.

Građanima se savetuje da planiraju svoje obaveze u skladu sa navedenim rasporedom i koriste dostupne termine kako bi izbegli gužve ili nepredviđene zastoje u obavljanju svakodnevnih aktivnosti tokom praznika.