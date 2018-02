Radionica “Održiva urbana mobilnost” u Kruševcu

Grad Kruševac je danas bio domaćin pete skupštine CIVINET mreže koja okuplja oko 140 članica- gradova, opština i kompanija iz svih republika bivše SFRJ. U okviru radionice “Održiva urbana mobilnost” predavači iz Slovenije i Hrvatske predstavili su svoja iskustva i dostignuća iz oblasti razvoja urbane mobilnosti

– Dogovorena je politička izjava za 2018. godinu koja podstiče dalju saradnju i širenje mreže koja je jedna od najvećih u Evropi. Razgovarali smo o zajedničkoj inicijativi za uspostavljanje biciklističkih staza uz tok reke Save, što je jedan veoma bitan projekat. Slovenija je tu otišla najdalje, dok Hrvatska malo kasni. Razgovarali smo i o primerima određenih evropskih projekata gde zemlje članice imaju prednost, ali se u okviru pogranične saradnje mogu uključiti i opštine iz zemalja koje nisu članice Evropske unije– kazao je Marko Filipović, zamenik gradonačelnika Rijeke.

Janez Koželj, glavni arhitekta Grada Ljubljane, kazao je da Slovenija , kao osnivač CIVINET mreže, ima zadatak da gradovima iz susednih zemalja prenese svoja iskustva u sprovođenju plana održive mobilnosti.

– Iskustva su najbitnija i mreža ima za cilj da učimo jedni od drugih. Uz sve poteškoće koje prate svaku promenu, Ljubljana je uspela da sprovede svoje ideje. To je težak zadatak i dugotrajan proces koji smo mi započeli odlučno i sistematski i sada smo spremni da to prenosimo drugima. Održiva mobilnost je put prema održivom gradu i taj proces treba započeti od saobraćaja koji je najveći zagađivač i najveća prepreka. Razlike između Kruševca i Ljubljane nisu velike, potencijali vašeg grada su veliki a ono što je pre svega potrebno jesu promene u razmišljanju – kazao je on, dodajući da je Ljubljana jedini grad u Centralnoj Evropi koji je izabran za Evropsku zelenu prestonicu, u konkurenciji gradova iz Severne i Zapadne Evrope, te da je to poruka koju bi Slovenija trebalo da prenosi na čitavu Istočnu , pa i srednju Evropu.

Olivera Drenovac, pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku, kazala je da je Grad Kruševac lider u Srbiji kada je reč o urbanoj mobilnosti, te da u skladu sa tim naš cilj da promovišemo održivu urbanu mobilnost kao novi vid razvoja gradova.

– Ovaki skupovi takođe su i prilika da uspostavimo kontakte i da dođemo do projekata za koje Kruševac kao član CIVINET mreže može da aplicira– kazala je ona.

Gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović, rekla je da je Kruševac za organizovanje Evropske nedelje mobilnosti 2016.godine izabran u deset najboljih u Evropi, u konkurenciji od preko 2.500 gradova, te da je prvi grad u Srbiji koji je uradio Plan održive urbane mobilnosti.

Istakla je i to da se kao i mnogi drugi gradovi u regionu i Kruševac susreće sa problemima u saobraćaju.

– Grad je u prethodnom periodu radio na unapređenju pešačke infrastrukture, počeli smo sa izgradnjom biciklističkih staza, izgradili javnu garažu, rekonstruisali parkove, a kroz različite aktivnosti, trudili smo se i da utičemo na svest građana o održivoj urbanoj mobilnosti– kazala je ona, dodajući da su nam primeri i iskustva gradova iz Slovenije i Hrvatske bili od velike pomoći, te da je ta saradnja uspostavljena upravo uključenju u CIVINET mrežu.

– Uverena sam da zajedno možemo da utičemo da se naši gradovi transformišu i razvijaju tako da postanu humanija, uređenija i lepša mesta za život. Grad Kruševac je svakako otvoren za saradnju i razmenu iskustava sa drugim gradovima- poručila je Palurovićka,.

Mreža CIVINET osnovana je 2013.godine u Ljubljani akao CIVINET mreža Slovenija-Hrvatska, da bi 2016.godine preimenovana u CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Evropa.

Sa preko 140 članova iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske, jedna je od najaktivnijih i najbrojnijih CIVINET mreža u Evropi. Kruševac je prvi grad iz Srbije koji im se priključio 2015.godine.

Godišnja skupština CIVINET mreže, u okviru programa “Podrška lokalnim samoupravama na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji” koji finansira Švedska, organizovana je uz podršku Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

