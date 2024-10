Radionica „Lekovito bilje u službi ženskog zdravlja“ u PKS RPK Kruševac

U sali PKS RPK Kruševac organizovana je interaktivna radionica povodom Međunarodnog dana devojčica na temu „Lekovito bilje u službi ženskog zdravlja“. Radionica je deo projekta „Deca u skladu sa prirodom“, koji realizuje Udruženje građana Hemijsko- sapunska laboratorija „Melisa“, a sufinansira Grad Kruševac. Prezentaciju je održao osnivač Udruženja građana Hemijsko- sapunska laboratorija „Melisa“, dipl. inž. Miloš Aleksandrić. – Ove godine je Grad Kruševac sufinansirao projekat koji moje udruženje sprovodi. Napravili smo spoj naše tradicije, savremene kozmetike i lekovitog bilja iz Rasinskog okruga. Želimo da im predstavimo kako da sačuvaju zdravlje pomoću lekovitog bilja, kako se pravilno kuva čaj, kako se pravilno upotrebljava krema i sve to zarad očuvanja njihovog zdravlja – ističe Aleksandrić. Udruženje Hemijsko- sapunska laboratorija „Melisa“ postoji već 9 godina. – Radimo prirodnu kozmetiku, sapune, čajeve, meleme i kreme od semena do gotovog proizvoda, a imamo oko 10 zvaničnih članova – kaže on. Radionici su prisustvovale učenice šest osnovnih škola sa teritorije grada Kruševca.

O. M.