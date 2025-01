Putevi Srbije: Prilagodite vožnju zimskim uslovima

Javno preduzeće ,,Putevi Srbije” uputilo je apel svim učesnicima u saobraćaju da budu posebno oprezni prilikom vožnje i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu zbog najavljenih snežnih padavina

Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se tokom današnjeg dana prelazak kiše u sneg u Zapadnoj Srbiji i delu Vojvodine, a potom i u ostalim krajevima.

Takođe, posle podne i uveče u oblastima južno od Save i Dunava u nižim predelima će doći do stvaranja snežnog pokrivača visine od 2 do 5 santimetra, a na planinama povećanje visine snega, naročito na zapadu i jugozapadu zemlje (očekuje se dodatnih od 10 do 15 cm, lolano i više). Prestanak padavina bi trebalo da nastupi uveče u zapadnoj Srbiji, a tokom noći i u ostalim delovima zemlje.

S tim u vezi, Putevi Srbije savetuju vozače da koriste zimske pneumatike, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.